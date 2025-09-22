রাজনীতি

প্রধান উপদেষ্টার আগমন সামনে রেখে নিউইয়র্কে বিএনপি-আওয়ামী লীগের সমাবেশ, পাল্টাপাল্টি স্লোগান

লেখা:
তোফাজ্জল হোসেন, নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
বিএনপি ও আওয়ামী লীগ নেতা–কর্মীদের পাল্টাপাল্টি স্লোগানের মধ্যে পুলিশ এসে আওয়ামী লীগবিরোধী ভিডিও ব্লগার মাসুদুর রহমানকে সরিয়ে দেয়। রোববার রাতে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসেছবি: তোফাজ্জল হোসেন

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের আগমন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কপ্রবাসী বাংলাদেশি–অধ্যুষিত এলাকা জ্যাকসন হাইটসে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে গতকাল রোববার দিবাগত রাতে নিউইয়র্কের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন প্রধান উপদেষ্টা। স্থানীয় সময় সোমবার দুপুরে তাঁর নিউইয়র্কে পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টার এই সফর সামনে রেখে নিউইয়র্ক সময় রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যার পর জ্যাকসন হাইটসে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা মুখোমুখি অবস্থান নেন। তখন বাঙালি–অধ্যুষিত এলাকাটিতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

বিএনপি ও আওয়ামী লীগ নেতা–কর্মীদের পাল্টাপাল্টি স্লোগানের মধ্যে পুলিশ এসে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সরিয়ে দেয়। রোববার রাতে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে
ছবি: তোফাজ্জল হোসেন

সন্ধ্যার পর জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় একই সময়ে সমাবেশ করেন বিএনপি ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা। স্লোগান ও পাল্টা স্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। দুই পক্ষই স্লোগান দিয়ে দিয়ে জ্যাকসন হাইটস এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

সমাবেশে বিএনপির নেতা–কর্মীরা। রোববার রাতে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে
ছবি: তোফাজ্জল হোসেন

এ অবস্থা চলার মধ্যে রাত দশটার দিকে আওয়ামী লীগের এক কর্মী ও আওয়ামী লীগবিরোধী ভিডিও ব্লগার মাসুদুর রহমান পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে পুলিশকে ফোন করেন। ‌পাঁচ মিনিটের মধ্যে অন্তত ১০ জন করে পুলিশের দুটি দল ঘটনাস্থলে আসে। একপর্যায়ে পুলিশ জ্যাকসন হাইটসের ওই এলাকা থেকে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও ওই এলাকা থেকে সরিয়ে দেয়। এরপর পরিস্থিতি শান্ত হয়। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া যায়নি।

বিক্ষোভ–সমাবেশে আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীরা। রোববার রাতে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে
ছবি: তোফাজ্জল হোসেন

প্রধান উপদেষ্টা ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বহনকারী ফ্লাইট সোমবার বেলা আড়াইটায় নিউইয়র্কের জেএফকে বিমানবন্দরে অবতরণ করবে। তাঁদের এই আগমন ঘিরে বিমানবন্দরে অবস্থান নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপি ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজনীতি থেকে আরও পড়ুন