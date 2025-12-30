‘মনে হচ্ছে মাথার ওপর থেকে একটা ছায়া হারিয়ে গেল’

‘মনে হচ্ছে মাথার ওপর থেকে একটা ছায়া হারিয়ে গেল’
‘আজ ভোরে যখন খবর পেলাম বেগম খালেদা জিয়া আর নেই, তখন থেকে নিজেকে এতিম মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, মাথার ওপর থেকে একটা ছায়া হারিয়ে গেল।’ কথাগুলো বলছিলেন নীলা হোসাইন।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবর শুনে বগুড়ার গাবতলী থেকে ছুটে এসেছেন নালী। মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে তাঁর সঙ্গে কথা হয় এ প্রতিবেদকের।
হাসপাতালের সামনে কনকনে শীত উপেক্ষা করে তখনো হাজারো মানুষের ভিড়। সবার চোখেমুখে বিষাদের ছায়া। প্রিয় নেত্রীর মৃত্যুর সংবাদে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ছুটে এসেছেন তাঁরা। সময় যত গড়াচ্ছে, ভিড় ততই বাড়ছে।
নীলা জানান, তিনি যুক্তরাজ্যে বসবাস করেন এবং সেখানে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। ২৫ ডিসেম্বর দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সফরসঙ্গী হয়ে দেশে ফিরেছিলেন। তিনি বলেন, দেশের জন্য তিনি (খালেদা জিয়া) সব উজাড় করে দিয়েছেন—স্বামী, সন্তান, কারাজীবন। শেষ পর্যন্ত চিকিৎসায় অবহেলায় জীবনটাও হারালেন।
ক্ষোভ প্রকাশ করে নীলা আরও বলেন, ‘ম্যাডাম আরও কিছুদিন ভালো থাকতে পারতেন। কিন্তু স্বৈরাচার শেখ হাসিনার প্রতিহিংসার পরিণতি তাঁকে এই অবস্থায় ফেলেছে। তাঁকে চিকিৎসা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। দেশের মানুষ তাঁকে আজীবন মনে রাখবে।’
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া (৭৯) মঙ্গলবার সকাল ছয়টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই হাসপাতালের সামনে শোকাহত মানুষের ঢল নামে।
দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, খালেদা জিয়ার জানাজা বুধবার বেলা দুইটায় জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা ও সংলগ্ন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এরপর তাঁকে তাঁর স্বামী সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে দাফন করা হবে।
রাত সাড়ে ১১টাতেও এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে দেখা যায় নেতা-কর্মী–সমর্থক ও সাধারণ মানুষের ভিড়। তাঁদের অনেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, রাতটা এখানেই কাটাবেন। জানাজায় অংশ নিয়েই ঘরে ফিরবেন।
এই ভিড়ের মধ্যে কথা হয় ২৫ বছর বয়সী মিরাজ হোসাইনের সঙ্গে। তিনি মঙ্গলবার দুপুরে খুলনা থেকে ঢাকায় এসেছেন শুধু খালেদা জিয়াকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে।
মিরাজ বলেন, বুঝতে শেখার পর দেশে খালেদা জিয়ার শাসন দেখিনি। তবে পরিবার ও মানুষের কাছ থেকে শুনেছি। যখন থেকে বুঝতে শিখেছি, তখন থেকে দেখেছি, খালেদা জিয়া শুধু নির্যাতিত হয়েছেন। দেশের জন্য অনেক কিছু হারিয়েছেন। তাঁর অবদান বলতে গেলে শেষ করা যাবে না। খালেদা জিয়া মৃত্যুবরণ করেছেন। এই শোক কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে।