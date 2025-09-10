ডাকসুর ফলাফল
এই পরিকল্পিত প্রহসন প্রত্যাখ্যান করলাম: ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছেন ছাত্রদলের প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী মো. আবিদুল ইসলাম। ফলাফল ঘোষণার সময় মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টা ২০ মিনিটে তিনি ফেসবুকে লিখেছেন, ‘পরিকল্পিত কারচুপির এই ফলাফল দুপুরের পরপরই অনুমান করেছি। নিজেদের মতো করে সংখ্যা বসিয়ে নিন। এই পরিকল্পিত প্রহসন প্রত্যাখ্যান করলাম।’
ডাকসুতে মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। শান্তিপূর্ণভাবে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট গ্রহণ হলেও সন্ধ্যা থেকে উত্তেজনা তৈরি হয়। রাত দেড়টার পরে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ফলাফল ঘোষণা শুরু হয়। শুরুতেই দেখা যায়, ডাকসুতে সহসভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সহসাধারণ সম্পাদকসহ (এজিএস) বিভিন্ন পদে ইসলামী ছাত্রশিবির–সমর্থিত প্যানেল ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছেন।
ভোট ঘোষণা চলার মধ্যে ছাত্রদলের প্যানেলের জিএস প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামিমও রাত ২টা ২০ মিনিটের দিকে ফেবসুকে পোস্ট দেন। তিনি লেখেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যদি মনে করেন—এটিই তাঁদের রায়, তবে এই রায়কে আমি সম্মান জানাই। আমি শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষমাণ।’ তিনি আরও লেখেন, ‘আজকে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত চলা এ ভোটানুষ্ঠানে উৎসবমুখর পরিবেশ থাকলেও কয়েকটি কেন্দ্রে অনিয়ম দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে গণনার ক্ষেত্রে মেশিনের ত্রুটি, জালিয়াতি ও কারচুপি পরিলক্ষিত হয়েছে।’
শেখ তানভীর বারী হামিম আরও লিখেছেন, ‘যাহোক, প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি বরাবরই আপনাদের কাছে, আপনাদের ভালোবাসায় ঋণী। আমি আপনাদের সাথে ছিলাম, আছি এবং যত দিন থাকব আপনাদের পাশেই থাকব।’
স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমা ফেসবুকে রাত আড়াইটার দিকে লিখেছেন, ‘চলিতেছে সার্কাস। কে কে দেখছেন?’