বিএনপি ও জামায়াতকে ‘ভণ্ডামি’ বাদ দিয়ে নির্বাচনে আসতে বললেন এনসিপির নাসীরুদ্দিন

বিএনপি ও জামায়াতকে ‘ভণ্ডামি’ বাদ দিয়ে নির্বাচনে আসতে বললেন এনসিপির নাসীরুদ্দিন
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী অভিযোগ করেছেন, বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীর ‘ভণ্ডামির’ কারণে দেশ নির্বাচনের দিকে এগোতে পারছে না। তিনি দল দুটিকে দ্রুত জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ও বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে একমত হয়ে নির্বাচনে আসতে আহ্বান জানান।
আজ সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) সঙ্গে দলীয় প্রতীকসংক্রান্ত এক আলোচনা পরবর্তী সংবাদ ব্রিফিংয়ে এই অভিযোগ করেন নাসীরুদ্দিন পাটওয়ারী।
সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে এনসিপির এই নেতা বলেন, বিএনপি এবং জামায়াতসহ বেশ কয়েকটি দল জুলাই সনদের বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে একমত না হওয়ার কারণে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে শঙ্কা থেকে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ‘অন্য কোনো কারণে নির্বাচনটা ডিলে (বিলম্ব) হচ্ছে না, মূলত দুটি দলের কারণে নির্বাচনটা ডিলে হচ্ছে। আমরা দুটি দলের কর্মী সমর্থক ও নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানাব, আপনাদের কাছে মাপ চাই, জাতির দিকে তাকিয়ে হলেও আপনারা এসব ভণ্ডামি বাদ দেন। এটলিস্ট জনগণের দিকে তাকিয়ে হলেও দ্রুত এটার লিগ্যাল পার্সপেক্টিভে এক্সিকিউশন লেভেলে এসে একটা নির্বাচনের দিকে এসে আপনারা জনগণকে মুক্তি দেন।’
এনসিপির দলীয় প্রতীক হিসেবে শাপলা বরাদ্দের বিষয়ে দলের অনড় অবস্থান তুলে ধরেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি বলেন, ‘প্রতীকের বিষয়ে আমরা আজকেও বলে আসছি। শাপলা, সাদা শাপলা, এবং লাল শাপলার বিষয়ে আমরা সরছি না। আমরা সেই জায়গাতে এখনো আছি। তবে আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে ষড়যন্ত্রের খবর পাচ্ছি...তবে নির্বাচনটা যে প্রতীকে হবে, সেটা অবশ্যই শাপলা, সাদা শাপলা অথবা লাল শাপলা, এই তিনটির মাধ্যমে হতে হবে। এর ব্যত্যয় করা যাবে না।’
আগামী জাতীয় নির্বাচনে এনসিপি অন্তত ১৫০টি সংসদীয় আসনে জয়ী হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক। তিনি জানান, তাঁর দল মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন সমীক্ষার মাধ্যমে এমন তথ্য পেয়েছে।
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, প্রতিটি জেলার প্রধান সমন্বয়কারীকে মাঠে প্রস্ততি নিতে বলা হয়েছে। এনসিপির প্রার্থী তালিকায় গণ–অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী, আলেম সমাজ, আইনজীবী, সাবেক সেনা কর্মকর্তার পাশাপাশি নারী, সাংবাদিক, শ্রমিক ও মজুরসহ বিভিন্ন ঘরানার প্রার্থী থাকবেন বলেও তিনি জানান।
নির্বাচনের আগে এনসিপির নেতৃত্বে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক ব্লক গঠনের কথা জানিয়ে এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক বলেন, সেই ব্লকের নাম থাকবে এনসিপি এবং প্রতীক হবে শাপলা। এনসিপি আদর্শের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র ব্লক গঠন করবে। এই ব্লকে গণ অধিকার পরিষদসহ বেশ কিছু রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ থাকবে।
এ ছাড়া আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএপি ও জামায়াত–সমর্থিত তরুণ এমপি প্রার্থীদের প্রতি এনসিপির মৌন সমর্থন থাকবে বলেও জানান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।