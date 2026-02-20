রাজনীতি

চাঁদাকে জাতীয়করণের ঘোষণা দেওয়া হলো কি না, প্রশ্ন জামায়াত আমিরের

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান

পরিবহন খাতে মালিক-শ্রমিক সংগঠনের নামে করা চাঁদাবাজি নিয়ে নতুন সরকারের সড়ক পরিবহন, রেল ও নৌপরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলমের দেওয়া বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করে জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান প্রশ্ন তুলেছেন, নবগঠিত সরকারের সড়ক ও সেতুমন্ত্রীর মাধ্যমে চাঁদাকে জাতীয়করণের ঘোষণা দেওয়া হলো কি না।

আজ শুক্রবার রাত আটটার দিকে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এ কথা বলেন জামায়াতের আমির ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান।

এর আগে বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে রবিউল আলম বলেন, ‘সড়কে পরিবহনের চাঁদা যেটা বলা হয়, সেভাবে আমি চাঁদা দেখি না। মালিক সমিতি, শ্রমিক সমিতি আছে, তারা তাদের কল্যাণে এটা ব্যয় করে। এটা অলিখিত বিধির মতো। চাঁদা আমি সেটাকে বলতে চাই, যেটা কেউ দিতে চায় না বা বাধ্য করা হয়।’

চাঁদার এই নতুন সংজ্ঞায়ন করে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছেন রবিউল আলম। আজ জামায়াতের আমিরও বিষয়টি নিয়ে ফেসবুকে সরব হলেন।

রবিউল বা বিএনপির কারও নাম উল্লেখ না করে জামায়াতের আমির ফেসবুকে লিখেছেন, ‘তাহলে কি নবগঠিত সরকারের সড়ক ও সেতুমন্ত্রীর মাধ্যমে চাঁদাকে জাতীয়করণের ঘোষণা দেওয়া হলো? তাহলে কীভাবে দুর্নীতির টুঁটি চেপে ধরা হবে? ব্যাকরণ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সূচনাতেই বাংলাদেশ কোন দিকে যাচ্ছে?’

শফিকুর রহমান আরও লেখেন, ‘প্রিয় জনগণ, চাঁদার কালো থাবা থেকে বাঁচতে হলে লড়তে হবে। এ লড়াইয়ে আপনাদের সঙ্গে আমরা আছি, ইনশা আল্লাহ।’

