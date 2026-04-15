তেল শুধু সংসদে, বাইরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না: সংসদে জামায়াতের এমপির মন্তব্য

তেল শুধু সংসদে, বাইরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না: সংসদে জামায়াতের এমপির মন্তব্য
জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য মোহাম্মদ কামাল হোসেন বলেন, মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টা পর্যন্ত জ্বালানি তেলের জন্য তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তবে তিনি তেল পাননি।
আজ বুধবার সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে এই সংসদ সদস্য বলেন, ‘তেল শুধু মহান সংসদে। এত পরিমাণ তেল এখানে অপচয় হচ্ছে, বাইরে তেল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।’
সংসদ সদস্য মোহাম্মদ কামাল হোসেন বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, গণভোট বৈধ। গণভোট বৈধ হলে অবশ্যই সংবিধান সংস্কার পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। না হলে ১৮০ দিন পর এই সংসদ অবৈধ হয়ে যাবে।
এই সংসদ সদস্য বলেন, যাঁরা জীবন দিয়েছেন তাঁদের স্লোগানে রাষ্ট্র মেরামতের কথা ছিল। শহীদেরা রাষ্ট্রকে মেরামত করতে রক্ত দিয়েছেন। সংবিধান পরিবর্তন না করে সংশোধন করা হলে রাষ্ট্র মেরামত হবে না।
‘কানকথা’নির্ভর রাজনীতি
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় বিএনপির সংসদ সদস্য এ কে এম ফজলুল হক মিলন বলেন, জুলাই সনদ কোনো কথামালার রাজনীতি নয়, কোনো শব্দের সমাহার নয়। এটি বাস্তবধর্মী একটি ব্যবস্থা। এ সনদে মানুষের স্বার্থ জড়িত, আকাঙ্ক্ষা জড়িত, রক্তের অক্ষরে লেখা দাবি জড়িত। তাই এটিকে বাস্তবায়নের জন্য পদ্ধতিগত আলোচনা দরকার।
সরকারি দলের এই সদস্য বলেন, ‘বিরোধী দলের সদস্যরা অনেক সময় ‘কানকথা’নির্ভর রাজনীতি করেন। কিন্তু আমাদের উচিত সমস্যার সমাধানের দিকে যাওয়া।’
সীমারেখা অনেকেই ভুলে যাচ্ছে
ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় বিএনপির সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী, সিনিয়র নেতৃবৃন্দ এবং সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। শুধু নিন্দা জানালে হবে না। এগুলো বন্ধে আইন করতে হবে। কোনটা বাক্স্বাধীনতা, আর কোনটা অপরাধ, সেই সীমারেখা অনেকেই ভুলে যাচ্ছে।
বিএনপির আরেক সংসদ সদস্য আবদুস সালাম আজাদ বলেন, ফারাক্কা বাঁধের কারণে বাংলাদেশ মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার ঝুঁকিতে আছে। সেই প্রেক্ষাপটে জিয়াউর রহমান খাল খনন বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সেই খাল খনন বিপ্লবকে আবার সামনে এনেছেন।