ঢাকা মহানগরীর ১৫ আসনে ২১ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা মহানগরীর ১৫টি আসনে ২১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় থেকে ১৯ জন এবং ঢাকা আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে দুইজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। এর ফলে ১৫টি আসনে মোট চূড়ান্ত প্রার্থী দাঁড়াল ১৫৫ জন।

আজ মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) তফসিল অনুযায়ী, আজ বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রার্থিতা প্রত্যাহার করার সুযোগ ছিল।

ঢাকা–১৩ ও ১৫ আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্বে আছেন নির্বাচন কমিশনের ঢাকা আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ইউনুচ আলী। আর ঢাকা মহানগরী এলাকায় অবস্থিত অন্য ১৩টি আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্বে আছেন ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী।

সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, প্রত্যাহার করে নেওয়া ২১ প্রার্থীর মধ্যে ঢাকা–১৮ আসন থেকে সবেচেয়ে বেশি পাঁচজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। এ আসনে গণসংহতি আন্দোলনের প্রার্থী বিলকিস নাসিমা রহমান, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মুহাম্মদ আশরাফুল হক, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) প্রার্থী মফিজুল ইসলাম, খেলাফত মজলিসের প্রার্থী সাইফ উদ্দিন আহমদ খন্দকার, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মোহাম্মদ নেয়ামতুল্লাহ প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন।

ঢাকা–৫ আসনে চারজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। তাঁরা হলেন বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির মোখলেছুর রহমান কাছেমী, এবি পার্টির মো. লুৎফুর রহমান, এনসিপির এস এম শাহরিয়া, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের মো. আতিকুর রহমান মুন্সী।

ঢাকা–৬ আসনে এবি পার্টির প্রার্থী গাজী নাসির, ঢাকা–৭ আসনে এনসিপির প্রার্থী তারেক আহম্মেদ আদেল, ঢাকা–৯ আসনে খেলাফত মজলিসের মো. ফয়েজ বখশ সরকার ও জামায়াতে ইসলামীর কবির আহমদ, ঢাকা–১০ আসনে খেলাফত মজলিসের আহমদ আলী ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সৈয়দ বেলায়েত হোসেন, ঢাকা–১২ আসনে বাংলাদেশ লেবার পার্টির মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ঢাকা–১৩ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. মুরাদ হোসেন, ঢাকা–১৫ আসনে গণফোরামের এ কে এম শফিকুল ইসলাম, ঢাকা–১৬ আসনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আহসানউল্লাহ ও খেলাফত মজলিসের রিফাত হোসেন এবং ঢাকা–১৭ আসনে খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মো. এমদাদুল হক মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন।

ইসির তফসিল অনুযায়ী, আগামীকাল ২০ জানুয়ারি নির্বাচনে থাকা প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ করা হবে। আর ২২ জানুয়ারি থেকে প্রচার শুরু হবে। ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ১২ ফেব্রুয়ারি।

