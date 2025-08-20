ভোটে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ছাত্রদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে রাখার প্রস্তাব এবি পার্টির

ভোটে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ছাত্রদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে রাখার প্রস্তাব এবি পার্টির
আগামী জাতীয় নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি নির্বাচনী আচরণবিধি মানা ও রক্ষায় ছাত্রদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে এবি পার্টি। আজ বুধবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীনের সঙ্গে বৈঠক করে এটিসহ ৯ দফা প্রস্তাব তুলে ধরে দলটি।
আজ বিকেলে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে এবি পার্টির একটি প্রতিনিধিদল সিইসির সঙ্গে বৈঠক করে। বৈঠকে এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফুয়াদসহ দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা অংশ নেন। বৈঠক শেষে প্রস্তাবের বিষয়গুলো সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন দলের শীর্ষ দুই নেতা।
এবি পার্টির ৯ দফায় আরও বলা হয়েছে, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের উচ্চকক্ষ নির্বাচনে পিআর পদ্ধতি অনুসরণ করা না গেলে উচ্চকক্ষের ব্যবস্থা না রাখা এবং সে ক্ষেত্রে নিম্নকক্ষে ন্যূনতম ১০০ আসনে ভোটের সংখ্যানুপাতিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করা; প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশিদের ভোটাধিকার নিশ্চিত ও দ্বৈত নাগরিকদের জাতীয় ও স্থানীয় সব নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা; ভোটকেন্দ্র প্রার্থীদের প্রভাবমুক্ত রাখতে ও ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা কমানো এবং বড় মাঠসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, স্টেডিয়াম, খেলার মাঠে ভোটকেন্দ্র স্থাপন; মডেল নির্বাচনী ক্যাম্পেইন গাইডলাইন প্রণয়ন; নির্বাচন কমিশনের আয়োজনে প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি বিতর্কের ব্যবস্থা রাখা; নির্বাচন কমিশনের গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় করে তরুণ ভোটারদের জন্য বিশেষ প্রচারাভিযান এবং শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।