সাত দেশে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম স্থগিত করেছে ইসি
সব প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারদের ‘পোস্টাল ব্যালটের’ মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন অ্যাপ উন্মুক্ত করার আড়াই ঘণ্টার মাথায় ঠিকানা–সংক্রান্ত জটিলতায় সাতটি দেশের নিবন্ধন কার্যক্রম স্থগিত করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামীকাল শুক্রবার সকাল থেকে পুনরায় এসব দেশে নিবন্ধন শুরু করার কথা জানিয়েছে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ১২টার পর সবার জন্য নিবন্ধন অ্যাপ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।
বর্তমানে সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন, ওমান, কুয়েত, আরব আমিরাত ও মালয়েশিয়ার ভোটাররা তাঁদের ঠিকানা দিয়ে নিবন্ধন করতে গিয়ে জটিলতায় পড়ে নিবন্ধন করতে পারছেন না।
বিষয়টি তুলে ধরে আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আউট অব কান্ট্রি ভোটিং (ওসিভি) প্রকল্পের টিম লিডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সালিম আহমেদ খান। তিনি বলেন, ‘কালকে রাতে যখন আমরা শুরু করেছি, শুরু করার পর রেসপন্স খুব হাই ছিল।...আনুমানিক আড়াইটার দিকে আমরা দেখলাম যে আমাদের স্পেশালি সাতটা দেশে সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন, ওমান, কুয়েত আর এদিকে মালয়েশিয়া...ইউনাইটেড আরব এমিরেটসসহ এই কয়টা দেশের প্রবাসী ভোটাররা ওনাদের কিছু অ্যাড্রেসে ভুল হচ্ছে। অ্যাড্রেসগুলো ওনারা ঠিকমতো দিতে পারছেন না।’
প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারদের ঠিকানা ভুল হলে তাঁদের ব্যালট পৌঁছাবে না উল্লেখ করে সালিম আহমেদ খান বলেন, ‘আমরা যখন নোটিশ করলাম, তখন আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিলাম যে এখন এই সাতটা দেশে বন্ধ রাখাটাই ভালো হবে সাময়িকভাবে।’
সালিম আহমেদ খান বলেন, এ নিয়ে কাজ হচ্ছে। সকাল থেকে ওই দেশগুলোর দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। কাল সকালের মধ্যে অ্যাপটা উন্মুক্ত করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ছাড়া ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং যেকোনো জটিলতার সমাধানে বোটিম, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপসহ বিকল্প মাধ্যমে কাজের কথাও জানান তিনি।
এ সময় এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে ইসি সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ বলেন, ‘প্রবাসী ভোটারদের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে এক্সপেক্টেশন যেটা হাই ছিল, এখনো আমাদের হাই আছে।’ নিবন্ধন–সংক্রান্ত সৃষ্ট জটিলতা শিগগিরই কেটে যাবে জানিয়ে তিনি বলেন, নিবন্ধনের সময়সীমা আগামী ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্তই থাকছে।