ভূতত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্রে শিবিরের সাদিক–ফরহাদ এগিয়ে

ডাকসুর ফল ঘোষণা
ভূতত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্রে শিবিরের সাদিক–ফরহাদ এগিয়ে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভূতত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এতে সহসভাপতি (ভিপি) ও সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ইসলামী ছাত্রশিবিরের দুই প্রার্থী মো. আবু সাদিক ওরফে সাদিক কায়েম এবং এস এম ফরহাদ এগিয়ে আছেন।
ভিপি পদে আবু সাদিক পেয়েছেন ১ হাজার ২৭০ ভোট। এই কেন্দ্রে তাঁর পরে ভোট পেয়েছেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের উমামা ফাতেমা ৫৪৭ ভোট। তাঁর পরে রয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী শামীম হোসেন ৪৮৫ ভোট। এই কেন্দ্রে ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী মো. আবিদুল ইসলাম পেয়েছেন ৪২৩ ভোট। বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী জোটের ভিপি প্রার্থী আব্দুল কাদের পেয়েছেন ৫৫ ভোট।
আর সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে শিবিরের এস এম ফরহাদ পেয়েছেন ৯৬৪ ভোট। তাঁর পরে রয়েছেন প্রতিরোধ পর্ষদ প্যানেলের মেঘমল্লার বসু, তিনি পেয়েছেন ৫০৭ ভোট।
এই কেন্দ্রে জিএস পদে তৃতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন আরাফাত চৌধুরী। তিনি পেয়েছেন ৪৯৮ ভোট। তাঁর পরে রয়েছেন ছাত্রদলের জিএস প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামীম, তিনি পেয়েছেন ৪০২ ভোট। আর বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী জোটের আবু বাকের মজুমদার পেয়েছেন ২১৬ ভোট।
এই কেন্দ্রে কবি সুফিয়া কামাল হলের ছাত্রীরা ভোট দিয়েছেন।