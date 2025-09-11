কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৪ নেতা–কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৪ নেতা–কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের চার নেতা–কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। গতকাল বুধবার রাতে ঢাকা ও কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদুল্লাহ হল ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহসভাপতি হেদায়েত উল্লাহ সরকার (৪০), ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী যুবলীগের সহসভাপতি মো. গিয়াস উদ্দিন (৫৮), ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. শরিফ হাসান ওরফে অনু (৫৩) এবং বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল রাজ্জাক (৪৭)।
আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ডিএমপি এ তথ্য জানিয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল রাত ১১টার দিকে ডিবি লালবাগ বিভাগের একটি দল দনিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে হেদায়েত উল্লাহ সরকারকে গ্রেপ্তার করে। একই দিন রাত সোয়া ১১টার দিকে নগরীর রূপনগর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে গিয়াস উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে বিকেল সোয়া ৫টার দিকে ডিবি গুলশান বিভাগের একটি দল কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী থানার পূর্বপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে শরিফ হাসানকে গ্রেপ্তার করে। একই দিন রাত ১১টার দিকে রাজধানীর রমনা এলাকায় অভিযান চালিয়ে আবদুল রাজ্জাককে গ্রেপ্তার করা হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গ্রেপ্তার সবার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে। তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে আইনশৃঙ্খলা বিনষ্টের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।