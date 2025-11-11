বিএনপির ফাঁকা রাখা ঢাকা-৯ আসনে এনসিপির প্রার্থী হতে চান তাসনিম জারা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য দলীয় মনোনয়নপত্র বিক্রি করছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)৷ রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই মনোনয়নপত্র বিক্রি চলছে। এনসিপির মনোনয়নপত্র কেনা যাবে আগামী বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) পর্যন্ত।
এনসিপির শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের বেশির ভাগই এখনো দলীয় মনোনয়নপত্র কেনেননি৷ তবে গতকাল সোমবার রাতে ঢাকা-৯ আসনের জন্য মনোনয়নপত্র কিনেছেন দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা৷
ঢাকা-৯ সংসদীয় আসনটি সবুজবাগ, খিলগাঁও, মুগদা ও মান্ডা থানা নিয়ে গঠিত৷ বিএনপি ঢাকার বেশির ভাগ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করলেও এই আসন ফাঁকা রেখেছে৷ এনসিপি নেত্রী তাসনিম জারার জন্যই আসনটি ফাঁকা রাখা হয়েছে কি না, তা অবশ্য নিশ্চিত হওয়া যায়নি৷
গতকাল সোমবার রাতে বাংলামোটরের রূপায়ণ টাওয়ারে এনসিপির কার্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, ঢাকা ও ঢাকার বাইরের বিভিন্ন এলাকা থেকে দলটির মনোনয়নপ্রত্যাশী ব্যক্তি ও তাঁদের সমর্থকেরা সেখানে ভিড় করেছেন৷ সমর্থকেরা প্রার্থীদের পক্ষে নানা স্লোগান দিচ্ছেন৷ প্রার্থী ও সমর্থকদের অনেককে এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সুপরিচিত নেতাদের অনেকের সঙ্গে ছবি তুলতেও দেখা গেল।
গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দলীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির মনোনয়নপত্র বিতরণের প্রক্রিয়ার উদ্বোধন করেন দলের মুখ্য সমন্বয়ক ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী৷ প্রতিটি মনোনয়নপত্রের মূল্য ১০ হাজার টাকা৷ তবে জুলাই যোদ্ধা এবং স্বল্প আয়ের ব্যক্তিদের জন্য মনোনয়নপত্রের দাম ২ হাজার টাকা৷
এনসিপির কতটি মনোনয়নপত্র বিক্রি হলো, তা এখনই জানাতে চান না নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী৷ তিনি গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, মনোনয়নপত্র বিতরণ চলছে৷ অনেক যোগ্য প্রার্থী মনোনয়নপত্র নিচ্ছেন৷ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মনোনয়নপত্র নেওয়া যাবে৷ কত মনোনয়নপত্র নেওয়া হয়েছে, তা পরে জানানো হবে৷
এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলছেন, মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হওয়ার পর থেকে দলীয় কার্যালয়ে বিকেলে ও সন্ধ্যায় প্রচুর মানুষ আসছেন৷ অনেকেই মনোনয়ন সংগ্রহ করছেন৷ ১৫ থেকে ২০ নভেম্বরের মধ্যে এনসিপির প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে৷
আখতার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, বিগত সময়ে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে যাঁরা সক্রিয় ছিলেন, সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য, তরুণ, প্রাজ্ঞ, জুলাই যোদ্ধা ও কোনো না কোনোভাবে সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ—এমন প্রার্থীদের আমরা মনোনয়নের আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করব৷ ফ্যাসিবাদবিরোধী বিভিন্ন পক্ষের অনেকেই যোগাযোগ করছেন৷ তাঁদের বিষয়েও আমরা ইতিবাচক৷