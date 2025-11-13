আগামীকাল ঢাকায় মাথাল শোভাযাত্রা করবে গণসংহতি আন্দোলন

আগামীকাল ঢাকায় মাথাল শোভাযাত্রা করবে গণসংহতি আন্দোলন
রাজনৈতিক দল হিসেবে এক দশক পূর্তি উপলক্ষে আগামীকাল শুক্রবার রাজধানী ঢাকায় সমাবেশ ও মাথাল শোভাযাত্রা করবে গণসংহতি আন্দোলন। কাল বিকেলে ঢাকার শাহবাগ এলাকায় দলটির এ কর্মসূচি হবে। মাথাল গণসংহতি আন্দোলনের দলীয় প্রতীক।
আজ বৃহস্পতিবার দলটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শুক্রবার বেলা তিনটায় শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে গণসংহতি আন্দোলনের রাজনৈতিক দল হিসেবে এক দশক পূর্তি উপলক্ষে সমাবেশ ও বর্ণাঢ্য মাথাল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করবেন দলের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি। উপস্থিত থাকবেন দলের নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান রুবেলসহ কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন অঞ্চলের নেতা-কর্মীরা।
২০০২ সালের ২৯ আগস্ট বেশ কয়েকটি গণসংগঠনের ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে গণসংহতি আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। ২০১৫ সালের ২৭ থেকে ২৯ নভেম্বর তৃতীয় জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন থেকে গণসংহতি আন্দোলন রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।
২০১৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশনে (ইসি) নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছিল গণসংহতি আন্দোলন। তবে তখন ইসি তাদের নিবন্ধন দেয়নি। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গত বছরের সেপ্টেম্বরে উচ্চ আদালতের আদেশে ইসির নিবন্ধন পায় দলটি।