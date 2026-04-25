সংরক্ষিত আসনে বিএনপির কনিষ্ঠতম সদস্য মানসুরার কোনো আয় নেই

সংরক্ষিত আসনে বিএনপির কনিষ্ঠতম সদস্য মানসুরার কোনো আয় নেই
জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে বিএনপির মনোনীত ৩৬ জনের মধ্যে মানসুরা আক্তার সর্বকনিষ্ঠ। ৩১ বছর ৭ মাস বয়সী এই ছাত্রদল নেত্রীর কোনো আয় নেই। মানসুরা স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। তবে তিনি এখনো শিক্ষার্থী।
সংরক্ষিত আসনের প্রার্থী হিসেবে মানসুরা আক্তার নির্বাচন কমিশনে (ইসি) যে হলফনামা জমা দিয়েছেন, সেখান তিনি এ তথ্য উল্লেখ করেছেন। তাঁর কোনো আয় না থাকলেও হলফনামায় থাকা সর্বশেষ আয়কর রিটার্নের তথ্য অনুযায়ী, তাঁর তিন লাখ টাকার সম্পদ আছে।
হলফনামা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, মানসুরা আক্তারের অস্থাবর সম্পদ আছে ১ লাখ ২২ হাজার টাকার। এর মধ্যে ২৫ হাজার টাকার ইলেকট্রনিকস পণ্য ও ৯৭ হাজার টাকার আসবাব আছে। এ ছাড়া মানসুরা ৬ শতাংশ অকৃষি জমির (স্থাবর সম্পদ) মালিক। তবে হলফনামায় এই জমির মূল্য উল্লেখ করা হয়নি।
মানসুরা আক্তার জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। তিনি ‘মানসুরা আলম’ নামে বেশি পরিচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ২০১২–১৩ শিক্ষাবর্ষের এই ছাত্রী আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে ছাত্রদলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সম্মুখসারিতে ছিলেন। একাধিকবার ছাত্রলীগের হামলার শিকার হয়ে গুরুতর আহত হন মানসুরা। তিনি জুলাই গণ–অভ্যুত্থানেও সক্রিয় ছিলেন।
২০১৯ সালের ডাকসু নির্বাচনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন নাহার হল সংসদের সহসভাপতি (ভিপি) পদে ছাত্রদলের প্রার্থী ছিলেন। একসময় ক্যাম্পাস সাংবাদিকতার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। সব মিলিয়ে ক্যাম্পাসের পরিচিতমুখ থেকে এবার সংসদে গিয়ে সারা দেশের মানুষের সামনে প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছেন মানসুরা আক্তার।