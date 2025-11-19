তারেক রহমানকে নিয়ে তথ্যচিত্র ‘সংকট সংগ্রামে সাফল্য’ মুক্তি পাবে কাল

তারেক রহমানকে নিয়ে তথ্যচিত্র ‘সংকট সংগ্রামে সাফল্য’ মুক্তি পাবে কাল
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নিয়ে ‘সংকট সংগ্রামে সাফল্য’শীর্ষক এক ব্যতিক্রমধর্মী তথ্যচিত্র আগামীকাল বৃহস্পতিবার মুক্তি পাচ্ছে।
আয়োজকদের পক্ষ থেকে আজ বুধবার পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তারেক রহমানের বর্ণাঢ্য জীবনের নানা দিক নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মতামতসহ স্টুডিওভিত্তিক আলোচনা তথ্যচিত্রটিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠ সহকারী প্রেস সচিব আশিক ইসলামের সার্বিক তত্ত্বাবধানে নির্মিত তথ্যচিত্রটি অনলাইনে মুক্তি দেওয়া হবে।
তথ্যচিত্রে রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, সাংবাদিক, শিক্ষার্থী, আইনজীবী, বিচারপতি, শিল্পী, মানবাধিকারকর্মীসহ বিভিন্ন অঙ্গনের খ্যাতিমান ব্যক্তিরা তারেক রহমানের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের নানামুখী ভাবনা-ধারণার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন।
তারেক রহমানের জীবনচিত্রের পাশাপাশি দেশের গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর সংগ্রামের কথা তথ্যচিত্রটিতে তুলে ধরা হয়েছে।
তারেক রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করা হয়েছে। তবে তথ্যচিত্রে তাঁর রাজনীতি, অতীতের সংগ্রাম, আত্মত্যাগ, ভবিষ্যৎ–পরিকল্পনা ও দেশের জন্য ভাবনা নিয়ে মানুষের মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে।
দেশবরেণ্য কয়েকজন সাংবাদিক তথ্যচিত্রটির সঙ্গে যুক্ত বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।