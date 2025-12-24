রাজনীতি

প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের নিন্দা জানাল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

বিশেষ প্রতিনিধি
ঢাকা
হামলা ও অগ্নিসংযোগে পুড়ে যাওয়া প্রথম আলো কার্যালয় ভবন পরিদর্শন করেন ইসলামী আন্দোলনের নেতারা। কারওয়ান বাজার, রাজধানী। ২৪ ডিসেম্বরছবি: প্রথম আলো।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কোনো সহিংস কর্মকাণ্ডে বিশ্বাস করে না বলে জানিয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ ইফতেখার তারিক। তিনি বলেছেন, কোনো প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর বা অগ্নিসংযোগকে ইসলামী আন্দোলন সমর্থন করে না।

আজ বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর কারওয়ান বাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগে পুড়ে যাওয়া প্রথম আলো ভবন পরিদর্শনে এসে শাহ ইফতেখার তারিক এ কথা বলেন।

ইসলামী আন্দোলনের এই নেতা বলেন, কারও সঙ্গে বিতর্ক, ভিন্নমত বা দ্বিমত থাকতে পারে। কিন্তু সেগুলো বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে।

‘সহিংসতা বা হামলার মাধ্যমে ভিন্নমতের প্রকাশকে আমরা সমর্থন করি না’ উল্লেখ করে শাহ ইফতেখার তারিক বলেন, ‘আমরা এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি চাই না।’ তিনি সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আবেগকে পুঁজি করে কারও উসকানিতে পা দিয়ে যারা এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে চায়, তাদের বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

এ সময় শাহ ইফতেখারের সঙ্গে ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক শেখ ফজলুল করীম মারুফ এবং ইসলামী যুব আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি ইলিয়াছ হাসান উপস্থিত ছিলেন।

গত বৃহস্পতিবার রাতে সন্ত্রাসীরা রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে ভাঙচুর–লুটপাট চালায়। পরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয় কার্যালয়টি
ছবি: প্রথম আলো

গত বৃহস্পতিবার রাতে দেশের শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যম প্রথম আলোর ভবনে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সংগঠিত সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটে। এ সময় হামলাকারীরা ভবনে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়। এতে ভবনটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একই রাতে ডেইলি স্টারের ভবনেও ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এ সময় সেখানে আটকে পড়া সাংবাদিকদের রক্ষা করতে গেলে সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদক নূরুল কবীরকে হেনস্তা করা হয়।

এ ঘটনাকে ‘গণমাধ্যমের জন্য কালো দিন’ আখ্যা দিয়ে সারা দেশে প্রতিবাদ ও নিন্দা জানানো হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন, এসব হামলা স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর সরাসরি আঘাত।

