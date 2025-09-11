সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরিতে সেপ্টেম্বর থেকেই কাজ শুরু করার আহ্বান জোনায়েদ সাকির

সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরিতে সেপ্টেম্বর থেকেই কাজ শুরু করার আহ্বান জোনায়েদ সাকির
সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে সেপ্টেম্বর মাস থেকেই সরকারকে কাজ শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি। সরকার, নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি নির্বাচনী পরিবেশ পর্যবেক্ষণ সমন্বয় কমিটি গঠনেরও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ‘সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রত্যাশা ও চ্যালেঞ্জ: সফল নির্বাচন আয়োজনে সরকার, রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের করণীয়’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন জোনায়েদ সাকি। মতবিনিময় সভার আয়োজক নাগরিক প্ল্যাটফর্ম নাগরিক কোয়ালিশন। মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের পাশাপাশি নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছেন।
জোনায়েদ সাকি বলেন, দেশের কোথাও কোনো দলের সঙ্গে অন্য দলের সংঘাত হলে, অগণতান্ত্রিক আচরণ হলে, সেই প্রশ্নগুলো এখন থেকেই কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং হওয়া দরকার। আসন্ন নির্বাচনে যে দল সরকার গঠন করবে, সেই দলের সঙ্গে প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ হতে চাওয়ার মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য এখন থেকেই কাজ করতে হবে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর পরিবেশ নিয়ে কাজ করলে হবে না।
মতবিনিময় সভায় জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে কথা বলেন জোনায়েদ সাকি। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অনাস্থার জায়গা রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এ জন্য নির্বাচিত সরকার সংস্কার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন করবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এ কারণে বাস্তবায়নের জন্য আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকা দরকার বলে মনে করেন তিনি।
সংবিধান সংশোধনে জনগণের সম্মতি দরকার বলে মন্তব্য করেন জোনায়েদ সাকি। তিনি বলেন, আগামী নির্বাচনকে সংবিধান সংস্কার পরিষদ হিসেবে ঘোষণা করা হলে জনগণ জানবে যে নির্বাচিত সংসদ সংবিধানের মৌলিক সংস্কার করবে। আর নির্বাচিত সরকার পাঁচ বছর দেশ পরিচালনা করবে।