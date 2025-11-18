শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডাদেশ ফ্যাসিবাদ ও জুলুমের বিরুদ্ধে ‘ঐতিহাসিক রায়’: বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডাদেশ ফ্যাসিবাদ ও জুলুমের বিরুদ্ধে ‘ঐতিহাসিক রায়’: বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের রায়কে ‘ঐতিহাসিক’ ও ‘ন্যায়বিচারের প্রতিফলন’ বলেছে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস।
সোমবার এক যৌথ বিবৃতিতে দলটির আমির মাওলানা মুহাম্মাদ মামুনুল হক ও মহাসচিব মাওলানা জালালুদ্দীন আহমদ বলেন, এই রায় দেশের জনগণের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ন্যায়বিচারের প্রতীক।
বিবৃতিতে নেতারা দাবি করেন, বিগত ১৬ বছর দেশ ‘গণহত্যা, নির্যাতন ও ওলামায়ে কেরামের ওপর নিপীড়নের’ মধ্য দিয়ে গেছে। আদালতের এই রায়কে তাঁরা ‘আল্লাহর ন্যায়বিচারের প্রকাশ’ বলেও উল্লেখ করেন। তাঁরা বলেন, রায়টি ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বার্তা হিসেবে কাজ করবে।
জনগণকে ধৈর্য ও শান্তিপূর্ণ অবস্থান বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নেতারা বলেন, এই রায় দেশের রাজনীতিতে ন্যায় ও ইসলামি মূল্যবোধের ভিত্তিতে নতুন যুগের সূচনা করবে।