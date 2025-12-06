খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে মির্জা ফখরুল

খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে মির্জা ফখরুল
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে দেখতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে গেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ শনিবার রাত ৮টা ১৮ মিনিটে হাসপাতালে প্রবেশ করেন তিনি।
এরপর রাত ৮টা ৫০ মিনিটে বিএনপির মহাসচিব হাসপাতাল থেকে বের হন। তবে এ সময় তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি।
এর আগে খালেদা জিয়ার চিকিৎসার খোঁজখবর নিতে সন্ধ্যার পর এভারকেয়ার হাসপাতালে যান ঢাকা-২ আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী আমানউল্লাহ আমান ও বিএনপির চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস।
উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নেওয়ার কথা। বিকেলে খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেন, এয়ার অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত আছে। তবে খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা নিতে যাওয়ার বিষয়টি নির্ভর করছে একান্তই তাঁর শারীরিক অবস্থার ওপর।
১৪ দিন ধরে বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গত ২৩ নভেম্বর রাতে শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে খালেদা জিয়াকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের অধীনে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা কার্যক্রম চলছে।
৮০ বছর বয়সী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে হৃদ্রোগ, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, লিভার সিরোসিস, কিডনির জটিলতাসহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন। শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে গত ২৩ নভেম্বর দ্রুত তাঁকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। মেডিকেল বোর্ডের দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসা চলছে।
এদিকে খালেদা জিয়ার অসুস্থতার খবরে এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে ভিড় করছেন নেতা-কর্মীরা। এতে ওই এলাকায় যান চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। নেতা-কর্মীদের সেখানে ভিড় না করার অনুরোধ জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব।