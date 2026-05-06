সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন নুসরাত তাবাসসুম

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য হিসেবে নুসরাত তাবাসসুমকে শপথ পড়ান স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। ৬ মে ২০২৬ছবি: জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সৌজন্যে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন জামায়াত জোটের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক নুসরাত তাবাসসুম।

জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ আজ বুধবার নুসরাত তাবাসসুমকে শপথ পড়ান। সংসদ সচিবালয়ের সচিব গোলাম সরওয়ার ভুঁইয়ার সঞ্চালনায় জাতীয় সংসদ ভবনে স্পিকারের কার্যালয়ে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শপথ গ্রহণ শেষে নুসরাত তাবাসসুম সংসদ সচিবের কক্ষে শপথ বইয়ে সই করেন।

শপথ অনুষ্ঠানে ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল, বিরোধীদলের চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম ও সংসদ সচিবালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন মোট ৫০টি। এর মধ্যে জামায়াত জোট ১৩টি নারী আসন পেয়েছে।

