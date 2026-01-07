২৬ কেন্দ্রের ফলাফলে ভিপি পদে রিয়াজুল, জিএস পদে আলীম এগিয়ে

জকসু নির্বাচন
২৬ কেন্দ্রের ফলাফলে ভিপি পদে রিয়াজুল, জিএস পদে আলীম এগিয়ে
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে ৩৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ২৬টি কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে।
আজ বুধবার সকাল সাড়ে সাতটা থেকে নির্বাচন কমিশন এই ফলাফল ঘোষণা শুরু করে। সর্বশেষ ঘোষিত ফলাফলে সহসভাপতি (ভিপি) পদে এগিয়ে আছেন ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেলের রিয়াজুল ইসলাম। তিনি পেয়েছেন ৩ হাজার ৩৬৪ ভোট।
রিয়াজুলের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল, ছাত্র অধিকার পরিষদ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেলের এ কে এম রাকিব। তিনি পেয়েছেন ৩ হাজার ১৩ ভোট।
সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ৩ হাজার ৪৮২ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য প্যানেলের’ আবদুল আলীম আরিফ। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেলের’ খাদিজাতুল কুবরা। তিনি পেয়েছেন ১ হাজার ৩৭৯ ভোট।
সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে এগিয়ে ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য প্যানেলের’ মাসুদ রানা। তিনি পেয়েছেন ৩ হাজার ১০৩ ভোট। একই পদে ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেলের’ আতিকুল ইসলাম তানজীল পেয়েছেন ২ হাজার ৬৩৮ ভোট।
নির্বাচন কমিশন জানায়, অন্য বিভাগগুলোর ফলাফল গণনা চলছে। ধারাবাহিকভাবে সেগুলো জানিয়ে দেওয়া হবে।
গতকাল মঙ্গলবার জকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ৩৯টি কেন্দ্রের ১৭৮টি বুথে ভোট গ্রহণ করা হয়।
এখন পর্যন্ত ভূগোল ও পরিবেশ, লোকপ্রশাসন, নৃবিজ্ঞান, ফার্মেসি, সিএসই, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিন্যান্স, মার্কেটিং, অনুজীব বিজ্ঞান, দর্শন, বায়োকেমিস্ট্রি, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, পরিসংখ্যান, সমাজকর্ম, সমাজবিজ্ঞান, আইন ও ভূমি প্রশাসন, গণিত, ইসলামিক স্টাডিস, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, সংগীত, রসায়ন, মনোবিজ্ঞান, ইংরেজি বিভাগ, আইইআর ইনস্টিটিউট এবং চারুকলা অনুষদ কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে।
নির্বাচন কমিশনার জুলফিকার মাহমুদ, আনিসুর রহমান ও কানিজ ফাতেমা কাকলী ফলাফল ঘোষণা করছেন।