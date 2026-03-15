সংসদে দেখে দেখে পড়া ‘অ্যালাউড’ না: স্পিকার

সংসদে দেখে দেখে পড়া ‘অ্যালাউড’ না: স্পিকার
জাতীয় সংসদে বক্তব্য দেওয়ার সময় ‘দেখে দেখে পড়া অ্যালাউড (অনুমোদিত) না’ বলে জানিয়েছেন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। আজ রোববার থেকে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা শুরু হয়েছে। এ আলোচনায় অংশ নিয়ে দুজন সংসদ সদস্য বক্তব্য দেওয়ার সময় লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান। তাঁদের উদ্দেশে স্পিকার এ নির্দেশনা দেন এবং ভবিষ্যতে না দেখে বক্তব্য দেওয়ার অভ্যাস করার অনুরোধ করেন।
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য মাসুদ বিন সাঈদী লিখিত বক্তব্য সংসদে পড়ে শোনান। বক্তব্য শেষে স্পিকার তাঁর উদ্দেশে বলেন, ‘বিনয়ের সঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সংসদে দেখে দেখে পড়া অ্যালাউড না। আপনি নোট রাখবেন। একবার তাকিয়ে তারপরে হাউজের দিকে তাকিয়ে বক্তব্য রাখবেন। আগামীতে এটাই আশা করি, এটাই সংসদের রেওয়াজ।’
মাসুদ বিন সাঈদীর পর একপর্যায়ে বক্তব্য দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সংসদ সদস্য অলি উল্লাহ। তিনিও সংসদে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। তাঁর উদ্দেশে স্পিকার বলেন, ‘আপনিও আপনার পূর্ববর্তী বক্তার মতো দেখে দেখে পড়েছেন। সংসদে এটা অ্যালাউড না। ভবিষ্যতে সংসদে না দেখে বলার অভ্যাস করেন। এটা সংসদের রেওয়াজ। এটা সকলের মান্য করা উচিত।’
গত বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। প্রথম দিনেই রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের ভাষণ দেওয়াকে কেন্দ্র করে সংসদে বিক্ষোভ দেখান জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) বিরোধী দলের সদস্যরা। সেদিন তাঁরা সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেছিলেন।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন চলবে আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত। গতকাল শনিবার দুপুরে জাতীয় সংসদের কার্য উপদেষ্টা কমিটির প্রথম বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়।