ইশরাকের পদত্যাগ: অস্ত্র হাতে সাফাই
আগ্নেয়াস্ত্র হাতে মাদকবিরোধী অভিযানে অংশ নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়ে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন বিএনপির সংসদ সদস্য ইশরাক হোসেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশে তিনি পদত্যাগ করেন। আজ জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে ইশরাক বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ায় এবং এলাকার আইনশৃঙ্খলার উন্নতির জন্য তিনি নিজ উদ্যোগে গেন্ডারিয়ায় অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। তার কর্মকাণ্ডে জনগণের উল্লাস ছিল বলে দাবি করলেও, বিশ্লেষকরা এটিকে ক্ষমতার প্রদর্শন হিসেবে দেখছেন।