রাজনীতি

তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মাইকেল মিলারসহ ইউরোপের ছয় রাষ্ট্রদূত

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠকে ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার। আজ সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারম্যানের কার্যালয়েছবি: বিএনপির মিডিয়া সেলের সৌজন্যে

ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলারের নেতৃত্বে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ছয়টি দেশের রাষ্ট্রদূতেরা বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

আজ সোমবার বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ হয়। এতে অংশ নেন জার্মানি, ফ্রান্স, সুইডেন, ডেনমার্ক, স্পেন ও ইতালি রাষ্ট্রদূতেরা। সাক্ষাতের বিষয়ে বিএনপির মিডিয়া সেলের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমকে জানানো হয়েছে।

ছবি: বিএনপির মিডিয়া সেলের সৌজন্যে

সাক্ষাতে তারেক রহমানের সঙ্গে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, বিএনপির চেয়ারম্যানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হুমায়ুন কবির, উপদেষ্টা মাহদী আমিন ও বিএনপির চেয়ারম্যানের প্রেস সচিব সালেহ শিবলী উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে আজ বেলা ১১টার পর বিএনপির চেয়ারম্যানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ঢাকায় নিযুক্ত কানাডার রাষ্ট্রদূত অজিত সিং। পরে বিকেল পাঁচটার দিকে সাক্ষাৎ করেন ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। এ নিয়ে আজ বিএনপির চেয়ারম্যানের সঙ্গে কূটনীতিকদের তিনটি বৈঠক হয়েছে।

