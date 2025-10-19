জুলাইয়ের চেতনার নামে ধান্দাবাজি দেশকে আরেকটি সংকটের মুখে ফেলেছে: নুরুল হক

জুলাইয়ের চেতনার নামে ধান্দাবাজি দেশকে আরেকটি সংকটের মুখে ফেলেছে: নুরুল হক
জুলাইয়ের চেতনার ধান্দাবাজি-চাঁদাবাজি দেশকে আরেকটি সংকটের মুখে ফেলেছে বলে মন্তব্য করেছেন গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক। একই সঙ্গে এসব ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর দাবিও জানিয়েছেন তিনি। আজ রোববার সন্ধ্যায় নিজের ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে নুরুল হক এ দাবি জানান।
ফেসবুক পোস্টে গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি লেখেন, ‘এক বছরে জুলাইয়ের চেতনার নামে ভাগ-বাঁটোয়ারা আর ধান্দাবাজি-চাঁন্দাবাজি দেশটাকে আরেকটা সংকটের মুখে ফেলেছে। জানি না, এ থেকে সহজ উত্তরণের কোনো পথ আছে কি না? আফসোস হয়, রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এত বড় সুযোগ পেয়েও কিছু করা গেল না।’
কোনো ব্যক্তি বা দলের নাম উল্লেখ না করে নুরুল হক আরও লেখেন, ‘আমি চাই এই তথাকথিত ভণ্ড চেতনাবাজ ও নব্য লুটেরাদের বিরুদ্ধে একটা গণতদন্ত কমিশন হোক। এদেরকেও বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হোক।’