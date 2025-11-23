রাজনীতি

আট আসনে বিক্ষোভ, অবরোধ, মানববন্ধন

প্রথম আলো ডেস্ক
গাইবান্ধা-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী খন্দকার জিয়াউল ইসলামকে পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেন দলটির একাংশের নেতা–কর্মীরা। গতকাল সুন্দরগঞ্জ উপজেলা সদরেছবি : প্রথম আলো

বিএনপির প্রার্থিতা ঘিরে অন্তত আটটি আসনে গতকাল শনিবার মানববন্ধন, বিক্ষোভ, মশালমিছিল ও সড়ক অবরোধের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে সাতটি আসনে প্রার্থিতা পুনর্বিবেচনার দাবিতে ও একটিতে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণার দাবিতে কর্মসূচি পালন করা হয়।

৩ নভেম্বর বিএনপি ২৩৭টি আসনে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী ঘোষণা করে। এর পর থেকে দেশের বিভিন্ন আসনে প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে কর্মসূচি পালন করে আসছেন দলটির বিভিন্ন পক্ষের নেতা-কর্মীরা। প্রার্থী ঘোষণার এক দিনের মাথায়ই একটি আসনে মনোনয়নও স্থগিতের ঘটনা ঘটে।

গতকাল কর্মসূচি পালন হওয়া আসনগুলো হলো ঢাকা-১৪, চট্টগ্রাম-৪, মুন্সিগঞ্জ-১, রাজশাহী-৩, গাইবান্ধা-১, মেহেরপুর-২, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ ও কিশোরগঞ্জ-৫। এর মধ্যে কিশোরগঞ্জ-৫ আসনে বিএনপি এখনো প্রার্থী ঘোষণা করেনি। অন্য কোনো দলকে যাতে এ আসন ছেড়ে না দেওয়া হয়, সে দাবিতে গতকাল একাধিক স্থানে মানববন্ধন করেছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা।

৪০ কিলোমিটার জুড়ে মানববন্ধন

চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড ও চট্টগ্রাম নগরের আংশিক) আসনে বিএনপি–মনোনীত প্রার্থী বদলের দাবিতে ৪০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে মানববন্ধন করা হয়। সীতাকুণ্ডের বড় দারোগারহাট থেকে চট্টগ্রাম নগরের অলংকার মোড় পর্যন্ত ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে এক পাশে দাঁড়িয়ে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য আসলাম চৌধুরীর অনুসারীরা এ মানববন্ধনের আয়োজন করেন। বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এ মানববন্ধন চলে। এতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীও অংশ নেন। এ আসনে বিএনপির প্রার্থী চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী মোহাম্মদ সালাউদ্দিন।

জানতে চাইলে সীতাকুণ্ড পৌর বিএনপির সদস্যসচিব সালেহ আহম্মদ বলেন, তাঁরা বিএনপির প্রার্থী বদল চান। এই আসনে আসলাম চৌধুরীকে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তাঁরা দীর্ঘ এ মানববন্ধন করেছেন।

ঢাকায় মশালমিছিল

ঢাকা-১৪ আসনে সানজিদা ইসলামের (তুলি) মনোনয়ন বাতিল করে এস এ সিদ্দিক সাজুকে প্রার্থী করার দাবিতে মশালমিছিল করেছেন বিএনপির একাংশের নেতা-কর্মীরা। গতকাল সন্ধ্যায় মিরপুরের শাহ আলীর মাজার থেকে সনি সিনেমা হলের গোলচত্বর পর্যন্ত এ মশালমিছিল হয়। একই মিছিল থেকে সানজিদার বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্মে পুরুষের চার বিয়ের অনুমতির বিষয়ে অবমাননাকর বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগ এনে প্রতিবাদ জানানো হয়।

ঢাকা ১৪ আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী এস এ সিদ্দিক দারুস-সালাম থানা বিএনপির আহ্বায়ক। মনোনয়ন পাওয়া সানজিদা গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্বজনদের সংগঠন ‘মায়ের ডাক’-এর সমন্বয়ক।

এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ

মুন্সিগঞ্জ-১ (সিরাজদিখান-শ্রীনগর) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও সিরাজদিখান উপজেলা বিএনপির সভাপতি শেখ মো. আবদুল্লাহ। এ আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবকবিষয়ক সম্পাদক মীর সরাফত আলী, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মো. মমীন আলী ও ঢাকা মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফরহাদ হোসেন। গতকাল এই তিনজনের অনুসারীরা প্রার্থী পুনর্বিবেচনার দাবিতে সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল ও কিছু সময়ের জন্য ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করেন।

গতকাল বেলা ১১টা থেকে দেড়টার মধ্যে শ্রীনগর উপজেলা স্টেডিয়াম ও এক্সপ্রেসওয়ের ছনবাড়ী এলাকায় এসব কর্মসূচি পালিত হয়। এর আগে ৫ নভেম্বর একই দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও এক্সপ্রেসওয়ে এলাকায় অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন এই তিনজনের সমর্থকেরা।

স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মমীন আলী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মীর সরাফত আলী। প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আবদুল কুদ্দুস। সমাবেশে ফরহাদ হোসেনও উপস্থিত ছিলেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, ওই সমাবেশ শেষে বিএনপির নেতা-কর্মীরা এক্সপ্রেসওয়ের ছনবাড়ী এলাকায় যান। সেখানে বিভিন্ন স্লোগান দেন তাঁরা। এর মধ্যে বেলা পৌনে একটার দিকে শতাধিক নেতা-কর্মী এক্সপ্রেসওয়ের ওপর উঠে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করলে যান চলাচলে ধীর গতি দেখা দেয়। তবে মিনিট দশেকের মাথায় বিএনপি নেতা মীর সরাফত আলী এসে নেতা-কর্মীদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেন।

আরও ৫ আসনে বিক্ষোভ-অবরোধ

রাজশাহী-৩ (পবা-মোহনপুর) আসনে বিএনপির স্থানীয় প্রার্থীর দাবিতে মহাসড়কে শুয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন একাংশের নেতা-কর্মীরা। এতে রাজশাহী-নাটোর সড়কে কয়েক কিলোমিটার যানজট তৈরি হয়। গতকাল বিকেলে পবা উপজেলার খড়খড়ি বাইপাস বাজারে এ কর্মসূচি পালিত হয়। স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, রাজশাহীর ছয়টি সংসদীয় আসনের মধ্যে পাঁচটিতে স্থানীয় প্রার্থী মনোনয়ন পেলেও এ আসনে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ত্রাণ ও পুনর্বাসনবিষয়ক সহসম্পাদক শফিকুল হককে, তিনি রাজশাহী-২ (সদর) আসনের ভোটার। এ আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি রায়হানুল আলম।

বিক্ষোভ মিছিলে পবা উপজেলা শ্রমিক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান, হড়গ্রাম ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম, হুজুরীপাড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বেলাল হোসেন, দামকুড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি তরিকুল ইসলাম, বড়গাছী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, হরিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি শামসুল হাজি, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আউয়াল হোসেন, মোহনপুর যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব প্রমুখ বক্তব্য দেন।

গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনে বিএনপির প্রার্থী খন্দকার জিয়াউল ইসলামকে পরিবর্তনের দাবিতে গতকাল দুপুরে উপজেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন একাংশের নেতা-কর্মীরা। তাঁরা এ আসনে আরেফিন আজিজ সরদারকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান। জিয়াউল ইসলাম জেলা বিএনপির সহসভাপতি। তিনি পেশায় চিকিৎসক। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, পেশাগত কারণে তিনি ঢাকায় থাকেন। মনোনয়নপ্রত্যাশী আরেফিন আজিজ সোনারায় ইউনিয়ন বিএনপির ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য। পেশায় তিনি ব্যবসায়ী।

সমাবেশে বক্তব্য দেন সুন্দরগঞ্জ পৌর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও সাবেক কাউন্সিলর জামিউল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক মোশতাক আহমেদ, দহবন্দ ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোশাররফ হোসেন, জেলা জিয়া মঞ্চের আহ্বায়ক মাহামুদুল হাসান, মহিলা দলের নেত্রী বিউটি বেগম, বিএনপির নেতা মন্টু মিয়া, মাইদুল ইসলাম প্রমুখ।

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমজাদ হোসেনের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে কিলোমিটারব্যাপী মানববন্ধন করেছেন দলের একাংশের নেতা-কর্মীরা। গতকাল বেলা সাড়ে ৩টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আলমপুর বাজার থেকে খলিশাকুণ্ডি পর্যন্ত টানা এ মানববন্ধন হয়। এ আসনে দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ (কসবা-আখাউড়া) আসনে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মুশফিকুর রহমানের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে গতকাল মানববন্ধন করেছেন কবির আহমেদ ভূঁইয়ার সমর্থকেরা। কবির আহমেদ জেলা বিএনপির সদস্য।

কিশোরগঞ্জ-৫ (বাজিতপুর-নিকলী) আসনে বিএনপির প্রার্থিতা দাবিতে গতকাল বেলা ১১টা থেকে বাজিতপুরের বটতলা মোড় থেকে পার্শ্ববর্তী উপজেলা নিকলী বাজারের শহীদ স্মরণিকা বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মোড় পর্যন্ত একাধিক স্থানে মানববন্ধন হয়েছে। মানববন্ধনে অংশ নেওয়া ব্যক্তিরা বাজিতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান ইকবালের অনুসারী।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজনীতি থেকে আরও পড়ুন