রাজনীতি

হত্যার উদ্দেশ্যে নুরুল হককে আঘাত করা হয়েছে: মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হককে দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ মঙ্গলবার দুপুরেছবি: বিএনপির ফেসবুক পেজ থেকে নেওয়া

হত্যার উদ্দেশ্যে গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হককে আঘাত করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

মির্জা ফখরুল বলেন, যারাই আঘাত করেছে, হত্যার উদ্দেশ্যে করেছে, এটা খুবই পরিষ্কার।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নুরুল হককে দেখতে যান মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সেখানেই তিনি এ মন্তব্য করেন।

নুরুল হকের ওপর হামলার ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিএনপির মহাসচিব। তিনি বলেন, ‘একটা গণ–অভ্যুত্থান হয়েছে, এত কিছুর পরও...আমাদের নেতাদের ওপরও আক্রমণ করছে।’

মির্জা ফখরুল বলেন, এ ঘটনায় বিচার বিভাগীয় যে তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছে, তা দ্রুত শেষ করে একটা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

দেশের বাইরে নুরুল হকের চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

রাজধানীর কাকরাইলে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় জাতীয় পার্টি (জাপা) ও গণ অধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। জাপার কার্যালয়ের সামনে দিয়ে গণ অধিকার পরিষদের একটি মিছিল যাওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লাঠিপেটায় গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হকসহ বেশ কয়েকজন আহত হন। নুরুল হকের মাথায় আঘাত লেগেছে এবং নাকের হাড় ভেঙে গেছে। এর পর থেকে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

গণ অধিকার পরিষদ বলেছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় জাপার নেতা-কর্মীরা তাঁদের ওপর হামলা চালান। তবে জাপা বলেছে, মিছিল নিয়ে এসে জাপার নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালান গণ অধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা।

