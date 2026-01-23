জামায়াত-মার্কিন সম্পর্ক 'ভয়ঙ্কর অশনিসংকেত': ফরহাদ মজহার

জামায়াত-মার্কিন সম্পর্ক 'ভয়ঙ্কর অশনিসংকেত': ফরহাদ মজহার
কবি ও চিন্তক ফরহাদ মজহার জামায়াত-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ককে ‘ভয়ঙ্কর অশনিসংকেত’ বলেছেন। শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে 'রেজিম চেঞ্জ' হিসেবে উল্লেখ করেন। ফরহাদ মজহার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে নীরবতার সমালোচনা করে গাজায় আইএসএফ প্রসঙ্গে জামায়াতের নীরবতা তুলে ধরেন। তিনি ১৭ কোটি মানুষের জীবনধারণ নিশ্চিত করতে লুটপাটতন্ত্র উৎখাত, রাষ্ট্র সংস্কার এবং গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানি সংকটকে কাঠামোগত লুটের ফল হিসেবে আখ্যা দেন।