অংশীজনের সঙ্গে সংলাপ: দল নিবন্ধনের সিদ্ধান্ত কমিশন সভায়

অংশীজনের সঙ্গে সংলাপ: দল নিবন্ধনের সিদ্ধান্ত কমিশন সভায়
নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধন, পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন এবং অংশীজনের সঙ্গে সংলাপের সূচি আগামী কমিশন সভায় চূড়ান্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে নিজ কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আখতার আহমেদ জানান, ২২টি নিবন্ধন আগ্রহী দলের সরেজমিন তদন্ত শেষ হয়েছে। তিন শতাধিক পর্যবেক্ষক সংস্থা নিবন্ধনের আবেদন করেছে এবং সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে অংশীজনের সঙ্গে সংলাপের কথা রয়েছে। তিনি বলেন, দল নিবন্ধন, সংলাপের তারিখ এবং পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন—এই তিনটি বিষয় কমিশন সভায় আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হবে।
আখতার আহমেদ জানান, প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কানাডা সফর শেষে বৃহস্পতিবার দেশে ফিরেছেন। আগামী রোববার বা সোমবার কমিশন সভা হতে পারে। সভায় দল নিবন্ধনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে মাঠপর্যায় থেকে তথ্য যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হয়েছে এবং কমিশনের অনুমোদনের পর আনুষ্ঠানিকভাবে সাংবাদিকদের জানানো হবে।
সংলাপের বিষয়ে আখতার আহমেদ বলেন, স্টেকহোল্ডারদের (অংশীজন) সঙ্গে সংলাপের বিষয়টিও কমিশন সভায় উপস্থাপন করা হবে। অনুমোদন পেলে সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে সংলাপ আয়োজন করা হবে। স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন প্রসঙ্গে তিনি জানান, তিন শতাধিক সংস্থা আবেদন করেছে এবং কমিশন সভায় এটি চূড়ান্ত করা হবে। অনুমোদনপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোই নির্বাচন পর্যবেক্ষণে অংশ নিতে পারবে।
ইসি সচিব বলেন, কমিশন সভা শেষে সাংবাদিকদের সামনে বিস্তারিত সিদ্ধান্ত জানানো হবে।