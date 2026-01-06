সমঝোতায় যা-ই হোক, কিছু আসনে নিজস্ব প্রতীকে নির্বাচন করবে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

সমঝোতায় যা-ই হোক, কিছু আসনে নিজস্ব প্রতীকে নির্বাচন করবে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস
সমঝোতার ধরন যা–ই হোক, নির্ধারিত কিছু আসনে দলীয় প্রতীক রিকশা নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস। দল মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় দলটির আমির মাওলানা মামুনুল হক এ কথা বলেন।
আজ মঙ্গলবার সকালে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মাওলানা মামুনুল হক। সন্ধ্যায় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
সভায় মামুনুল হক বলেন, ‘বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস একটি গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামীসহ সমমনা আটটি ইসলামি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় স্বার্থ ও বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐক্যের কথা বিবেচনায় রেখে এ আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। তবে একই সঙ্গে সংগঠনের নিজস্ব রাজনৈতিক অবস্থান ও সাংগঠনিক শক্তির ভিত্তিতে একটি ন্যূনতম যৌক্তিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।’
মামুনুল হক আরও বলেন, ‘সমঝোতার ধরন যা–ই হোক না কেন, নির্ধারিত কিছু আসনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস অবশ্যই রিকশা প্রতীক নিয়ে নিজস্ব প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করবে।’
জানতে চাইলে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় কমিটির এক নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রথম আলোকে বলেন, সমঝোতার জন্য তাঁদের দল ধাপে ধাপে আসনসংখ্যা কমিয়ে এনেছে। তাঁদের লক্ষ্য এখন ২৫-৩০টি আসন। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসকে ১৩টি আসন ছাড় দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত আসনে ছাড় না পেলে সমঝোতা না হওয়া অবশিষ্ট আসনে দলীয় প্রতীকে প্রার্থীরা নির্বাচন করবেন।
এদিকে সভায় মামুনুল হক বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে হলে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান ও কার্যকর উন্নয়ন নিশ্চিত করা অপরিহার্য। ভোটাধিকার প্রয়োগের সময় কোনো ভোটার যেন ভয়ভীতি বা চাপের মুখে না পড়েন; সে জন্য নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে।
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির বলেন, রাজনৈতিক সহিংসতা ও হয়রানির সংস্কৃতি বন্ধ করে একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। নির্বাচন কমিশনকে প্রমাণ করতে হবে, তারা জনগণের ভোটাধিকার রক্ষায় নিরপেক্ষ ও দৃঢ় অবস্থানে রয়েছে।
মতবিনিময় সভা পরিচালনা করেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা জালালুদ্দীন আহমদ। সভায় নির্বাচনকেন্দ্রিক সার্বিক পরিবেশ, প্রশাসনের ভূমিকা, প্রার্থীদের মাঠপর্যায়ের চ্যালেঞ্জ ও করণীয় বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সময় উপস্থিত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থীরাও আলোচনায় অংশ নিয়ে তাঁদের মতামত ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।
আলোচনায় অংশ নেন দলটির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক ও সংগঠনের জ্যেষ্ঠ নায়েবে আমির মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, অভিভাবক পরিষদের সদস্য মাওলানা আকরাম আলী, নায়েবে আমির মাওলানা রেজাউল করীম জালালী, মাওলানা আফজালুর রহমান, মুফতি সাঈদ নূর, মাওলানা শাহিনুর পাশা চৌধুরী, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আতাউল্লাহ আমীন, মাওলানা আবদুল আজীজ, মাওলানা শরাফত হোসাইন, মাওলানা তোফাজ্জল হোসাইন মিয়াজী প্রমুখ।