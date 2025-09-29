রাজনীতি

যারা স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল, তারা ক্ষমতায় এসে জনগণের উন্নয়ন করতে চায়: শামসুজ্জামান দুদু

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
‘জাতীয় সংসদ নির্বাচন এর বিকল্প নাই’ শীর্ষক আলোচনা সভায় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বক্তব্য দেন। আজ সোমবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী মিলনায়তনেছবি: প্রথম আলো

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, বর্তমানে রাজনৈতিক দল জাতির কাছে ওয়াদা করছে ক্ষমতায় এলে জনগণের উন্নয়নের জন্য কাজ করবে। তারাই ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সঙ্গে অস্ত্র ধরে বাঙালিদের ওপর জুলুম–নির্যাতন চালিয়েছে।

তারা এখনো জাতির কাছে ক্ষমা চায়নি উল্লেখ করে ওই দলের নেতাদের উদ্দেশে এই বিএনপি নেতা বলেন, ‘আগে ক্ষমা চান। জাতির কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। তারপর দেখেন, কী করবেন না করবেন।’

কারও নাম উল্লেখ না করে শামসুজ্জামান দুদু বলেন, তারা নতুন করে পিআর (সংখ্যানুপাতিক) পদ্ধতির নির্বাচনের বিষয় সামনে নিয়ে আসছে। এই পিআর পদ্ধতির নির্বাচন সম্পর্কে দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষের ধারণা নেই। সরকার বলেছে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন দিয়ে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। বিএনপি জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনে এই সরকারের পাশে থাকবে।

আজ সোমবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী মিলনায়তনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল ও মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম আয়োজিত বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং গণতন্ত্র রক্ষায় ‘জাতীয় সংসদ নির্বাচন এর বিকল্প নাই’ শীর্ষক আলোচনা সভায় এ কথাগুলো বলেন শামসুজ্জামান দুদু।

দেশে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, ‘এটা একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমে সম্ভব। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্য কোনো পথ নাই নির্বাচন ছাড়া। এই নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে বর্তমান সরকার, এটা আমরা আশা করি।’

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শহীদ বাবলু। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোবারক হোসেন, আবদুল হালিম। এ ছাড়া জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের সাহাবুদিন রেজা, মো. শরীফ হোসেন, আবুল বাসেত, মিয়া মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, নুরুল ইসলাম নুরু, ডা. কে এম আই মন্টিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজনীতি থেকে আরও পড়ুন