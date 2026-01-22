শহীদ ফারহানের বাসা থেকে ববি হাজ্জাজের নির্বাচনী প্রচার শুরু
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু করেছেন ঢাকা–১৩ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী ববি হাজ্জাজ।
গণ–অভ্যুত্থানে শহীদ ফারহান ফাইয়াজের বাসায় পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে আজ বৃহস্পতিবার নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন ববি হাজ্জাজ।
এ সময় ববি হাজ্জাজ ফারহানের মা–বাবার সঙ্গে কথা বলেন। সহমর্মিতা প্রকাশ করে তাঁদের বলেন, ‘ফারহানের আব্বা ও আম্মার সঙ্গে যা ঘটেছে, সেই অপূরণীয় কষ্ট আমরা কখনোই পূরণ করতে পারব না। ইনশা আল্লাহ, যদি আমরা বিজয়ী হতে পারি, তবে ফারহানের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।’
শহীদদের আত্মত্যাগ ও আদর্শই তাঁর রাজনীতির প্রেরণা উল্লেখ করে ববি হাজ্জাজ বলেন, শহীদ ফারহান ও তাঁর মতো যাঁরা জাতির জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন, পুরো জাতি তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। তিনি জনগণের কাছে ন্যায়বিচার, মানবিকতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমর্থন ও দোয়া কামনা করেন।
এরপর দুপুর ১২টার দিকে রাজধানীর শেখেরটেকের পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি এলাকায় প্রচার চালান ববি হাজ্জাজ। এ সময় দেখা যায়, ববি হাজ্জাজ হেঁটে হেঁটে এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন, ভোট চাইছেন।
সরেজমিনে দেখা যায়, ববি হাজ্জাজ পিসি কালচার হাউজিংয়ের এক নম্বর সড়কের বিভিন্ন বাসা ও দোকানে যাচ্ছেন। মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। ধানের শীষের প্রচারপত্র তুলে ধরে ভোট চাইছেন। এলাকার উন্নয়নে ভোটারদের নানা প্রতিশ্রুতি দিতে দেখা যায় তাঁকে।
এ সময় আদাবর থানা বিএনপির বিভিন্ন ইউনিটের কয়েক শ নেতা–কর্মী ববি হাজ্জাজের সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা ‘ভোট দেব কিসে, ধানের শীষে’, ‘তারুণ্যের প্রথম ভোট, ধানের শীষের পক্ষে হোক’ স্লোগান দেন এবং প্রচারপত্র বিলি করেন।
প্রচারপত্রের এক পাশে ধানের শীষ প্রতীকসহ ববি হাজ্জাজের ছবি রয়েছে। অন্যপাশে ঢাকা-১৩ আসনের বাসিন্দাদের জন্য ববি হাজ্জাজের নয়টি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি লেখা আছে।
প্রচারের প্রথম দিনে পিসি কালচার হাউজিংয়ের এক নম্বর সড়ক থেকে শুরু করে হেঁটে হেঁটে ১২ নম্বর সড়কে যান ববি হাজ্জাজ। সেখানে তিনি স্থানীয় বিএনপির নেতা–কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে আদাবর থানার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন করেন। ঢাকা-১৩ আসনের নির্বাচন সমন্বয়কারী বিএনপি নেতা হাজী মো. ইউসুফ তাঁর সঙ্গে ছিলেন।
উদ্বোধন শেষে নেতা–কর্মীদের উদ্দেশে ববি হাজ্জাজ বলেন, ‘আজ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারণা শুরু হয়েছে। আপনারা মানুষের ঘরে ঘরে যান। ভোটাররা কিসে শান্তি পায়, সেটি নিশ্চিত করুন। ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চান।’
নির্বাচনী অফিস উদ্বোধনের পর ববি হাজ্জাজ পিসি কালচার হাউজিংয়ের একটি মসজিদে জোহরের নামাজ আদায় করেন। পরে তাঁর শ্যামলী পার্ক মাঠে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্য একটি দোয়া অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে।
ঢাকা-১৩ আসন মোহাম্মদপুর, আদাবর, শেরেবাংলা নগর (আংশিক) নিয়ে গঠিত। ববি হাজ্জাজ জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এনডিএম) চেয়ারম্যান ছিলেন। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে নিজ দল ছেড়ে গত ২৪ ডিসেম্বর তিনি বিএনপিতে যোগ দেন।