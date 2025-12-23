জমিয়তকে আসন ছাড়ল বিএনপি, স্বতন্ত্র লড়বেন রুমিন

জমিয়তকে আসন ছাড়ল বিএনপি, স্বতন্ত্র লড়বেন রুমিন
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পাননি সংরক্ষিত আসনের সাবেক এমপি রুমিন ফারহানা। আসনটি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের মাওলানা জুনায়েদ আল হাবিবকে ছেড়ে দিয়েছে বিএনপি, যিনি 'খেজুরগাছ' প্রতীক নিয়ে লড়বেন। তবে রুমিন ফারহানাসহ বিএনপির তিন নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। রুমিন ফারহানা জানান, আগামীকাল তাঁর পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হবে। দলীয় নেতা-কর্মীরা আশঙ্কা করছেন, একাধিক স্বতন্ত্র প্রার্থী থাকলে ছয়বার বিজয়ী এ আসনটি বিএনপির হাতছাড়া হতে পারে।