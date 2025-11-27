রাজনীতি

আনিসুলের জাতীয় পার্টি ও জেপি ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন করবে, নতুন জোট গঠনেরও উদ্যোগ

বিশেষ প্রতিনিধি
ঢাকা
আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জুফাইল ছবি

আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন দুই জাতীয় পার্টি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশ নেবে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার লক্ষ্যে এই দুই দলের নেতৃত্বে একটি নতুন রাজনৈতিক জোট গঠনেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে জোটের আনুষ্ঠানিক যাত্রা হতে পারে।

জাতীয় পার্টির (একাংশ) চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা একটা বৃহত্তর জোট গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছি। এর বেশি কিছু এই মুহূর্তে বলতে পারছি না।’

নতুন এই উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ইসলামি মূল্যবোধসহ সব ধর্মের সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে একটি জোট গঠনের কার্যক্রম চলছে।

তবে কোন দলগুলোকে নিয়ে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেটি এখনো স্পষ্ট নয়। আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের পর তাদের নেতৃত্বাধীন মহাজোট ১৪ দলের শরিক দলগুলো নিষ্ক্রিয় রয়েছে। নির্বাচন ঘিরে এখন পর্যন্ত দলগুলোর কোনো তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না।

আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের পর জাতীয় পার্টির (জাপা) রাজনৈতিক কর্মসূচিতেও দলটিকে নানা ধরনের বাধা, প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে দেখা গেছে। এমন অবস্থায় আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টি ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি (জেপি) ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও নতুন রাজনৈতিক জোট গঠনের উদ্যোগের খবর প্রকাশ পেল।

জাতীয় পার্টির (একাংশ) নির্বাহী চেয়ারম্যান মুজিবুল হক বলেন, ‘সমমনা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিয়ে একটি জোট গঠনের ব্যাপারে আমরা দীর্ঘদিন ধরে ঘরোয়া আলোচনা করছি। আশা করি শিগগির আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা নতুন রাজনৈতিক জোটের আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারব।’  আগামী ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে জোটের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হতে পারে বলে জানান দলের মহাসচিব এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার।

অবশ্য নতুন রাজনৈতিক উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, গত বছরের ৫ আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর আত্মপ্রকাশ করা কয়েকটি দল এই জোটে থাকতে পারে। এ ছাড়া গত ৯ আগস্ট ঢাকার গুলশানে অনুষ্ঠিত জাতীয় পার্টির কাউন্সিলে সংহতি প্রকাশ করতে আসা কয়েকটি দলও এতে যুক্ত হতে পারে।

