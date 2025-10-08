রাজনীতি

বিএনপি মহাসচিবের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত আইএমএফের আবাসিক প্রতিনিধির সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বাংলাদেশ নিযুক্ত আবাসিক প্রতিনিধি ম্যাক্সিম ক্রিশকো। আজ বুধবার বিকেল ৪টায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষাতে তাঁরা প্রায় এক ঘণ্টার মতো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করেন। এ সময় আইএমএফের বাংলাদেশ দপ্তরের আরও এক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। আর বিএনপির পক্ষে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান, সাংগঠনিক সম্পাদক ও চেয়ারপারসনের পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক বিশেষ সহযোগী উপদেষ্টা কমিটির সদস্য শামা ওবায়েদ, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য জিয়াউদ্দীন হায়দার এবং চেয়ারপারসনের পররাষ্ট্রবিষয়ক পরামর্শক কমিটির সদস্য ইসরাফিল খসরু উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকের বিষয়ে জিয়াউদ্দীন হায়দার প্রথম আলোকে বলেন, ‘আলোচনায় বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা, বাংলাদেশের ব্যাংক খাত, এনবিআর, আইএমএফের ঋণ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এসব বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি তাঁরা বিএনপির উদ্বেগের বিষয়গুলোও (কনসার্ন) জানতে চেয়েছেন। আমরাও সেসব বিষয়ে তাঁদের জানিয়েছি। এ ছাড়া বাংলাদেশে আইএমএফের ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ নিয়েও আলোচনা হয়েছে।’

এর আগে আজ বেলা ১১টায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার। গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ হয় বলে দলের মিডিয়া সেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

ওই বৈঠকে বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন, বাংলাদেশের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং সংসদকে শক্তিশালী করার বিষয়গুলো আলোচনায় এসেছে।

