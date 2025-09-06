শুধু বিবৃতি-নিন্দা নয়, মব সন্ত্রাস বন্ধে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ চায় বাসদ

শুধু বিবৃতি-নিন্দা নয়, মব সন্ত্রাস বন্ধে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ চায় বাসদ
রাজবাড়ী, রাজশাহী, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কথিত ‘তৌহিদি জনতা’, ‘ইমান-আকিদা রক্ষা কমিটি’ ইত্যাদি নামে মাজার, দরগায় হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং কবর থেকে মরদেহ তুলে পুড়িয়ে দেওয়ার মতো ‘নৃশংস’ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)। পাশাপাশি এ ধরনের ‘মব সন্ত্রাস’ বন্ধে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ দাবি করেছে দলটি।
আজ শনিবার বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ এক বিবৃতিতে এ দাবি জানান।
বিবৃতিতে বলা হয়, একটি চিহ্নিত ধর্মান্ধ গোষ্ঠী যখন গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকেই ধারাবাহিকভাবে এসব সহিংস ঘটনা ঘটিয়ে চলছে, তখন এর বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করে প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে নামমাত্র বিবৃতি দিয়ে নিন্দা জানিয়ে দায়িত্ব শেষ করা হচ্ছে। আবার কখনো মবকে (উচ্ছৃঙ্খল জনতার সংঘবদ্ধ আক্রমণ) ‘প্রেশার গ্রুপ’ ইত্যাদি বলে আশ্রয়–প্রশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা করছে। সরকারের দায়িত্ব শুধু বিবৃতি দেওয়া নয়, ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও বিচার করা।
গণ-অভ্যুত্থানের এক বছরের পর এসে জাতীয় পার্টি কার্যালয়ে আগুন দেওয়ার ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বজলুর রশীদ বলেন, রাজনৈতিক বিরোধ রাজনৈতিকভাবেই সমাধান করতে হবে। অফিসে হামলা-ভাঙচুর করে, আগুন দিয়ে কার্যালয় পুড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা সারা দেশে রাজনৈতিক সহিংসতা বাড়িয়ে তুলবে।
বাসদের সাধারণ সম্পাদ বলেন, রাজনৈতিক সহনশীলতা গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত। রাজনৈতিক দলের অফিস ও রাজনীতিবিদদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান তিনি।
বজলুর রশীদ বলেন, পতিত স্বৈরাচার ও ধর্মীয় উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী নির্বাচন ও গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্যই মব সহিংসতা ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তৈরি করতে চায়। আওয়ামী ফ্যাসিবাদ উচ্ছেদ করে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ কায়েমের জন্য জনগণ গণ-অভ্যুত্থান করেনি।
পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন না করে মব সন্ত্রাস বন্ধ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ, শ্রমিক অসন্তোষ ও সন্ত্রাস–সহিংসতা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানানো হয় বিবৃতিতে। একই সঙ্গে সব ধরনের ধর্মীয় উগ্রবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও মব সন্ত্রাস এবং নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য বাম প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও ব্যক্তির প্রতি আহ্বান জানানো হয়।