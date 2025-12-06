খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় ঢাকাস্থ বগুড়াবাসীর দোয়া মাহফিল

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় ঢাকাস্থ বগুড়াবাসীর দোয়া মাহফিল
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল করেছে ‘ঢাকাস্থ আমরা প্রিয় বগুড়াবাসী ফোরাম’। আজ শনিবার বাদ আসর রাজধানীর গুলশান আজাদ মসজিদে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি, সুস্থতা ও দীর্ঘজীবন কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এতে খালেদা জিয়ার উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ও বগুড়া-৭ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া ঢাকাস্থ বগুড়া জেলার বিএনপির নেতা–কর্মীর পাশাপাশি বিভিন্ন পেশার প্রায় দুই হাজার মানুষ অংশ নেন। উল্লেখ্য, খালেদা জিয়ার শ্বশুরবাড়ি বগুড়ায়।
১৪ দিন ধরে বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গত ২৩ নভেম্বর রাতে শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে খালেদা জিয়াকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের অধীন খালেদা জিয়ার চিকিৎসা কার্যক্রম চলছে।
এর মধ্যে উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নেওয়ার বিষয়ে কয়েক দিন ধরেই আলোচনা চলছে। তাঁকে নিয়ে যেতে গতকাল শুক্রবার তারেক রহমানের স্ত্রী জুবাইদা রহমান ঢাকায় এসেছেন।
এদিকে আজ শনিবার বিকেলে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেছেন, খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা নিতে যাওয়ার বিষয়টি নির্ভর করছে একান্তই তাঁর শারীরিক অবস্থার ওপর। সেটাই সবচেয়ে বড় প্রাধান্যের বিষয়।