৭ দফা দাবিতে যুগপৎ আন্দোলনের ঘোষণা দিল খেলাফত আন্দোলন
জুলাই সনদের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন প্রদানসহ সাত দফা দাবিতে যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন।
কর্মসূচি অনুযায়ী ১৮ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ, ১৯ সেপ্টেম্বর বিভাগীয় শহরে বিক্ষোভ এবং ২৬ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী জেলা ও উপজেলায় বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে মারকাজুল খেলাফত মাদ্রাসায় আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন দলটির আমির মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিয়াজী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মহাসচিব মাওলানা ইউসুফ সাদিক, নায়েবে আমির মাওলানা মুজিবুর রহমান, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা সানাউল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সুলতান মহিউদ্দিনসহ কেন্দ্রীয় নেতারা।
দলের ঘোষিত সাত দফার মধ্যে রয়েছ জুলাই সনদের ভিত্তিতে আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন, নির্বাচনে সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দিয়ে মাঠে নামানো, নির্বাচনে সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা, শাপলা চত্বরে গণহত্যা ও ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের হত্যাযজ্ঞের বিচার, শাপলা শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও আহতদের সুচিকিৎসা প্রদান, বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নাচ-গানের শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ।