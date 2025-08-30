নুরুলের ওপর হামলার ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা তদন্তে কমিটি করছে ডিএমপি

নুরুলের ওপর হামলার ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা তদন্তে কমিটি করছে ডিএমপি
গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হকের ওপর হামলার ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা তদন্তে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। আজ শনিবার বিকেলে ডিএমপি সদর দপ্তরের অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস এন মো. নজরুল ইসলাম প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেন, ডিএমপি কমিশনারের (শেখ মো. সাজ্জাত আলী) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামীকাল রোববার ডিএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে।
ডিএমপির একাধিক কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, পুলিশের বিরুদ্ধে গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হকসহ সংগঠনটির অন্য নেতা–কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ সেখানে হামলা করতে কেন, কী উদ্দেশ্যে গেল, পুলিশের দায়িত্ব পালনে কোনো গাফিলতি বা ত্রুটি ছিল কি না, কমিটি তা তদন্ত করে দেখবে।
গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টি (জাপা) ও গণ অধিকার পরিষদের নেতা–কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। জাপার কার্যালয়ের সামনে দিয়ে গণ অধিকার পরিষদের একটি মিছিল যাওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লাঠিপেটায় গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হকসহ বেশ কয়েকজন আহত হন।
লাঠিপেটার ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এতে লাল শার্ট পরিহিত এক ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানের দাবি, এই ব্যক্তি পুলিশের সদস্য। আজ ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এই দাবি করেন।
এ ব্যাপারে আজ বিকেলে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার নজরুল ইসলাম বলেন, ‘লাল শার্ট পরা ব্যক্তি পুলিশ সদস্য কি না, তা নিশ্চিত হতে আরও ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে।’
সংঘাত ও লাঠিপেটা নিয়ে রাশেদ খান গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে প্রথম আলোকে বলেছিলেন, জাপার হামলার প্রতিবাদে রাত সাড়ে ৯টার দিকে গণ অধিকার পরিষদের কার্যালয়ের সামনে সভাপতি নুরুল হক, তিনিসহ নেতা–কর্মীরা সংবাদ সম্মেলনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ঠিক এ সময় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাঁদের লাঠিপেটা করেন। এ সময় সভাপতি নুরুল হক নুর, তিনিসহ বেশ কয়েকজন নেতা–কর্মী আহত হন। নুরুল হক গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁকেসহ ছয়জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এ ঘটনায় আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) গতকাল রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, জননিরাপত্তা রক্ষার্থে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়। এ ঘটনায় সেনাবাহিনীর পাঁচ সদস্য আহত হন বলে জানিয়েছে আইএসপিআর।
এদিক নুরুল হকের চিকিৎসায় উচ্চপর্যায়ের মেডিকেল বোর্ড গঠন করেছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান জানান, নুরুল হকের মাথায় আঘাত রয়েছে। তাঁর নাকের হাড় ভেঙে গেছে। যে কারণে গতকাল অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়েছিল। আজ তাঁর জ্ঞান ফিরেছে। তবে ৪৮ ঘণ্টার আগে নুরুল হক আশঙ্কামুক্ত, সেটি বলা সম্ভব নয়।