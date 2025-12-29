ঢাকা-১৪ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন মীর কাসেমের ছেলে আহমাদ বিন কাসেম

ঢাকা-১৪ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন মীর কাসেমের ছেলে আহমাদ বিন কাসেম
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৪ আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন মীর আহমাদ বিন কাসেম আরমান। আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সেগুনবাগিচায় ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে তিনি তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দেন।
মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে আরমান বলেন, ‘ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এটি আমাদের প্রথম বিজয়। আমাদেরকে গুম করা হয়েছিল। ফ্যাসিবাদ মনে করেছিল, গুম করার মাধ্যমে আমরা ইতিহাস ও মানুষের মন থেকে হারিয়ে যাব। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমাদের রাজনীতির প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। গুমের শিকার পরিবারগুলোর সদস্যদের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছে। এটিই ফ্যাসিবাদের বুকে প্রথম পদচিহ্ন।’
দেশের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে চলমান হানাহানি, বিদ্বেষ ও ব্যক্তিগত আক্রমণের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা চলছে বলে মন্তব্য করেন আরমান। তিনি বলেন, ‘আমাদের প্রতিযোগিতা হবে—কে মানুষের জন্য বেশি কাজ করতে পারে, কে প্রতিনিধিত্বশীল জনগোষ্ঠীর সমস্যার সৃজনশীল সমাধান দিতে পারে।’
ঢাকা-১৪ আসনের নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দুই প্রার্থী একসঙ্গে কাজ করছেন এবং একটি নতুন রাজনৈতিক ধারার চর্চা নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে।
আহমাদ বিন কাসেম একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জামায়াতের সাবেক কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য মীর কাসেম আলীর ছেলে।
২০১৬ সালের ৯ আগস্ট আহমাদ বিন কাসেমকে মিরপুর ডিওএইচএস থেকে গুম করা হয়। আট বছর পর বন্দীশালা থেকে ৬ আগস্ট মুক্ত হন আহমাদ বিন কাসেম। গণ-অভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরদিনই তিনি মুক্তি পান।
মিরপুর, শাহ আলী ও দারুসসালাম এলাকা নিয়ে গঠিত ঢাকা-১৪ আসন।