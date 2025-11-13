গণ-অভ্যুত্থানের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ঝুঁকিতে পড়বে: মামুনুল হক

গণ-অভ্যুত্থানের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ঝুঁকিতে পড়বে: মামুনুল হক
অন্তর্বর্তী সরকার একসঙ্গে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ঘোষণা দিয়ে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সাংবিধানিক স্বীকৃতিকে ঝুঁকিতে ফেলেছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মামুনুল হক।
আজ বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে মামুনুল হক এ মন্তব্য করেন।
প্রধান উপদেষ্টার ভাষণের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়, জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট একসঙ্গে করার ঘোষণা দিয়ে এবং একই প্রশ্নের মধ্যে আলাদা আলাদা চারটি অংশ রেখে গণভোটকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলা হয়েছে। এর মাধ্যমে জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সাংবিধানিক স্বীকৃতিও ঝুঁকিতে পড়েছে।
বিবৃতিতে মামুনুল হক বলেন, দলীয় প্রতীকে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনের সঙ্গে গণভোট একত্রে অনুষ্ঠিত হলে জনগণের মনোযোগ বিভ্রান্ত হবে। গণভোটের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো মানুষ যথাযথভাবে বুঝে মত প্রকাশ করতে পারবে না। এতে গণভোটের স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা বিঘ্নিত হবে।
জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা সরকার যদি জুলাই সনদের বাস্তবায়ন ও স্বতন্ত্র গণভোটের গণদাবি পূরণ না করে, সেটি অভ্যুত্থানের আদর্শ ও স্বীকৃতিকে ঝুঁকিতে ফেলার দুঃখজনক পদক্ষেপ হবে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।
বিবৃতিতে মামুনুল হক বলেন, শিগগিরই দলীয় ফোরাম ও আন্দোলনরত আট দলের জোটে বৈঠক করে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া জানানো হবে।