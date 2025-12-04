খালেদা জিয়াকে নিতে ঢাকায় আসছেন জুবাইদা

খালেদা জিয়াকে নিতে ঢাকায় আসছেন জুবাইদা
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যে নিতে তারেক রহমানের স্ত্রী জুবাইদা রহমান আজ বৃহস্পতিবার লন্ডনের স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় ঢাকার পথে রওনা হচ্ছেন। খালেদা জিয়াকে নিতে আসা কাতারের অ্যাম্বুলেন্সের কারিগরি ত্রুটির কারণে যাত্রা বিলম্বিত হচ্ছে। বিকল্প হিসেবে কাতার কর্তৃপক্ষ অন্য ব্যবস্থাও ভাবছে। জুবাইদা রহমান সম্ভবত শুক্রবার দিনের প্রথমার্ধে ঢাকা পৌঁছাবেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়া বর্তমানে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এর আগে তিনি চার মাস লন্ডনে চিকিৎসা নিয়েছিলেন।