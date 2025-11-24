রাজনীতি

খালেদা জিয়ার শ্বাসকষ্ট, দোয়া চাইল বিএনপি

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া শ্বাসকষ্ট নিয়ে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এবং তাঁকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুসফুসে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ায় শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছে। মেডিকেল বোর্ড জানিয়েছে, তাঁর বুকে সংক্রমণ ও হৃদরোগের সমস্যা রয়েছে। বিএনপির পক্ষ থেকে দেশবাসীর কাছে দোয়া চাওয়া হয়েছে। প্রায় ৮০ বছর বয়সী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন।

