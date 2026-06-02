রাজনীতি

খালেদার নামে কেন্দ্রের প্রস্তাব, তারেকের 'না'

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নামে কেরানীগঞ্জ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নামকরণের প্রস্তাব নাকচ করেছেন। তিনি অনুশাসন দিয়েছেন, নতুন নামকরণ করতে হলে নতুন প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে। এটি দেশের ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতিতে নাম পরিবর্তনের প্রচলিত ধারার বিপরীতে একটি দৃষ্টান্তমূলক অবস্থান বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে তিনি চট্টগ্রাম সিটি মেয়রদের মশা নিধনের পদ্ধতি দেখতে যুক্তরাষ্ট্র সফরের প্রস্তাবও বাতিল করেন। কেরানীগঞ্জ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত।

