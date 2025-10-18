জুলাই সনদ সই হয়েছে, ভালো হয়েছে: মান্না

জুলাই সনদ সই হয়েছে, ভালো হয়েছে: মান্না
জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ স্বাক্ষরিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না।
শুক্রবার বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই সনদে স্বাক্ষর করার পর এই প্রতিক্রিয়া জানান মান্না। তিনি বলেন, ‘একটা শঙ্কা ছিল। বাইরে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা গেছে। আমি বলব, সরকার এবং কমিশন খুব ঠান্ডা মাথায়, ধৈর্য ধরে এটা মোকাবিলা করেছে, যার কারণে এটা করা গেছে।’
জুলাই সনদ নিয়ে তিনি বলেন, ‘বিতর্কিত বিষয় ছিল, সেগুলো পরিহার করা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা (জুলাই জাতীয় সনদ) সই হয়েছে, আমি বলব, বিষয়টা ভালো হয়েছে।’
এক প্রশ্নের জবাবে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি বলেন, ‘রাষ্ট্রের চার মূলনীতির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার ঘোষণাটাও বাদ পড়ে গেছে। এটা আমরা কথা বলেছি, ঘোষণা থাকবে–বলা হয়েছে আমাদেরকে। খসড়াটা দেখা হয়নি, আমরা বিশ্বাস করি, স্বাধীনতার ঘোষণাটা থাকবে।’