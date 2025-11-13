জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ পর্যালোচনায় জরুরি সভা ডেকেছে এনসিপি

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ পর্যালোচনায় জরুরি সভা ডেকেছে এনসিপি
রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের জারি করা ‘জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫’ পর্যালোচনা করছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এই আদেশ ও প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে উল্লেখ করা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে দলটির নীতিনির্ধারকদের জরুরি সভা ডাকা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটায় রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের এ জরুরি সভা শুরু হওয়ার কথা। সভায় দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের পাশাপাশি সংস্কার বিষয়ে যেসব নেতা দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন, তাঁরাও অংশ নেবেন।
জরুরি সভা ডাকার বিষয়টি জানিয়ে এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশটি পর্যালোচনা করছি। এই আদেশ কেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস জারি করতে পারবেন না, আমরা সেটি জানতে চাইব। প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ ও আদেশসহ সার্বিক বিষয়ে এনসিপির বক্তব্য জরুরি সভার পর জানানো হবে।’
এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব বলেন, জরুরি সভার পর প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ ও জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ নিয়ে এনসিপির অবস্থান জানানো হবে।