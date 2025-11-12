নিষিদ্ধ ছাত্রলীগকে ঠেকাতে মাঠে থাকবে ডাকসু: সাদিক কায়েম

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগকে ঠেকাতে মাঠে থাকবে ডাকসু: সাদিক কায়েম
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ‘লকডাউন’ কর্মসূচি ঘিরে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ‘সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড’ ঠেকাতে মাঠে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহসভাপতি আবু সাদিক কায়েম।
সাদিক কায়েম আজ বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড প্রোফাইলে এক পোস্টে এই ঘোষণা দেন।
ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা সাদিক কায়েম লিখেছেন, ‘নিষিদ্ধ ও বিতাড়িত ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের নির্মূল ও ফ্যাসিবাদী শক্তির মূলোৎপাটনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আজ ও আগামীকাল মাঠে থাকবে ডাকসু। আজ রাত ৮টায় ডাকসু ভবনের সামনে গণজমায়েত ও রাত ৯টায় বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ এবং আজ রাতে এবং আগামীকাল সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীদেরকে দেশবিরোধী আওয়ামী দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে দল বেঁধে নেমে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।’
জুলাই অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের এক মামলার রায়ের তারিখ আগামীকাল বৃহস্পতিবার ঘোষণার কথা রয়েছে। এদিন ঢাকায় ‘লকডাউন’ কর্মসূচি ডেকে অনলাইনে প্রচার চালাচ্ছেন ক্ষমতাচ্যুত দলটির নেতা–কর্মীরা।
এই কর্মসূচির আগে রাজধানীসহ বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি বাসে আগুন ও হাতবোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।