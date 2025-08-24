জামায়াতের আমিরের সঙ্গে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

জামায়াতের আমিরের সঙ্গে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎ
জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে সফররত পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুহাম্মাদ ইসহাক দার। আজ রোববার বেলা ২টায় তিনি শফিকুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে জামায়াত।
এ সময় পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেশটির প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী তারিক বাজওয়া, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডিরেক্টর জেনারেল (সাউথ এশিয়া ও সার্ক) ইলিয়াস মেহমুদ নিজামি, ঢাকার পাকিস্তান হাইকমিশনের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার, ডেপুটি হাইকমিশনার মুহাম্মাদ ওয়াসিফ, পলিটিক্যাল কাউন্সেল কামরান দাঙ্গল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
জামায়াতের নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দলের নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের ও জামায়াতের আমিরের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা মাহমুদুল হাসান।
সাক্ষাৎকালে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার জামায়াতের আমিরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। তিনি শফিকুর রহমানের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান জামায়াতের আমির।
ঘণ্টাব্যাপী এই বৈঠক আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষাৎ শেষে নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের সাংবাদিকদের সংক্ষিপ্ত ব্রিফ করেন।