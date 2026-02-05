মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দেবে: নাহিদ ইসলাম
নির্বাচনে জয়ের বিষয়ে আশাবাদ জানিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, যদি সুষ্ঠু নির্বাচন হয়, তাহলে মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দেবে, তরুণ প্রজন্মের পক্ষে ভোট দেবে।
রাজধানীর রামপুরা, বাড্ডা, ভাটারা ও হাতিরঝিলের আংশিক এলাকা নিয়ে গঠিত ঢাকা-১১ সংসদীয় আসনে ১১-দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের প্রার্থী এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ বাড্ডা এলাকায় গণসংযোগ করেন নাহিদ ইসলাম। এনসিপির নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি ১১-দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের প্রধান শরিক জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন তিনি, শুনছেন তাঁদের সমস্যার কথা। নির্বাচিত হলে এসব সমস্যা সমাধানের আশ্বাসও দিচ্ছেন তিনি।
গণসংযোগের সময় ভোটারদের হাতে দলীয় প্রতীক শাপলা কলি মার্কায় ভোট চেয়ে লিফলেট তুলে দেন নাহিদ ইসলাম ও তাঁর সহযোগীরা। পাশাপাশি সুযোগ পেলে স্থানীয় সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তিনি।
এনসিপির আহ্বায়ক প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা একটা জবাবদিহিপূর্ণ ব্যবস্থা করব, যেখানে দুর্নীতি, চাঁদাবাজি—এই সমস্যাগুলোর সমাধান করা হবে।’ পাশাপাশি জলাবদ্ধতার মতো স্থানীয় সমস্যার সমাধান এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা হবে বলেও জানান তিনি।
নির্বাচনী প্রচারে পরোক্ষ বাধা আছে উল্লেখ করে ঢাকা-১১ আসনের এই তরুণ প্রার্থী বলেন, ‘প্রত্যক্ষ বাধা নেই। আমাদের নেতা-কর্মীদের ওপর বাধা আছে, ব্যানার ছিঁড়ছে।’ এসব বিষয়ে নির্বাচন কমিশনে কয়েকবার অভিযোগ করেও প্রতিকার না পাওয়ারও অভিযোগ করেন তিনি।