তারেক রহমানকে সমবেদনা জানালেন জামায়াতের আমির

তারেক রহমানকে সমবেদনা জানালেন জামায়াতের আমির
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে তিনি বিএনপির চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে যান। সেখানে তিনি খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক জানান এবং শোকবইয়ে স্বাক্ষর করেন।
এ সময় শফিকুর রহমান সেখানে থাকা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের খোঁজখবর নেন এবং শোকাহত পরিবারকে সান্ত্বনা দেন। পাশাপাশি বিএনপির নেতাদের ও সহকর্মীদের প্রতিও সমবেদনা জানান জামায়াতের আমির।
এ সময় গুলশান কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আরও ছিলেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, সালাহউদ্দিন আহমদ ও ডা. জাহিদ হোসেন। জামায়াতে ইসলামীর আমিরের সঙ্গে ছিলেন দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য সাইফুল আলম খান মিলন ও মোবারক হোসাইন উপস্থিত ছিলেন।